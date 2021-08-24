"Ми спадкоємці потужної країни – центру Європи" – Зеленський підписав указ про День української Державності

Володимир Зеленський привітав українців з 30-ю річницею Дня Незалежності

Зеленський привітав українців з Днем Незалежності. Фото: коллаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з 30-ю річницею Незалежності України. Відповідну заяву він зробив під час виступу на параді у вівторок, 24 серпня.

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Глава держави також повідомив, що підписав указ про введення нового українського свята – Дня української Державності.

"Ми починаємо відзначати День Української Державності. Її точкою відліку ми вважаємо рік установи Києва – столиці Київської Русі – України, яку недарма називають місцем, де все починається", – заявив Зеленський.

"Зародження нашої державності ми будемо відзначати в день розквіту нашої державності – в день хрещення Київської Русі – України", – сказав він, додавши, що "підписує сьогодні, 24 серпня, відповідний указ".

Президент також зазначив, що "наша історія і наша держава унікальні".

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"Нашій країні 30 років, але нашої конституції сотні років", – заявив він.

Глава держави додав, що наш тризуб був затверджений 25 років тому, але він був витіснений на цеглинах Десятинної церкви 1025 років тому. Також президент підкреслив, що в української армії, української гривні – тисячолітня історія.

"Ми спадкоємці потужної країни, яка була центром Європи – Київської Русі", – сказав Зеленський.

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Сьогодні, 24 серпня, в Києві пройде парад до Дня Незалежності – військові розрахунки пройдуть по Майдану і Хрещатику. Також в ході бере участь військова техніка і авіація. Приєднуються і війська країн-союзників.

Парад проходить не тільки в Києві – в Одесі на пляжі "Ланжерон" пройде парад кораблів, а крім них пролетить бойова авіація. Військові покажуть повітряні, морські та статистичні озброєння і техніку під супровід військового духового оркестру.

Дивимося онлайн-трансляцію параду:

Раніше повідомлялося, що транспорт в Києві поміняє графік роботи на святкові дні 23-25 серпня.

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Які ще святкові заходи відбудуться в Києві.