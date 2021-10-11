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Чекає на підпис від незрозуміло кого: в Раді нова інтрига з законом про олігархів

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
11 жовтня, 13:43
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Закон приймали з великим скандалом, а тепер на горизонті нові проблеми
Депутати прийняли скандальний закон, та підписати його буде проблематично. Колаж "Сьогодні"
Депутати прийняли скандальний закон, та підписати його буде проблематично. Колаж "Сьогодні"

У Верховній Раді передали на підпис спікеру парламенту законопроєкт №5599 про олігархів. Ось тільки проблема в тому, хто його тепер підпише – новий або старий глава ВР.

Про це повідомив в Telegram глава фракції "Голос" Ярослав Железняк.

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За його словами, закон вирішили передати на підпис вже змінений, не в такому вигляді, як він був прийнятий в Раді.

"За моєю інформацією профільний комітет уже передав на підпис закон №5599 про олігархів. Якимось "чудесним" чином в самому комітеті і виправили всі помилки, які допустили під час голосування (реєстр олігархів залишили тільки для РНБО). Тобто передали текст, який, м'яко кажучи, не відповідає проголосованому. Виходить взагалі неважливо, що там депутати в Раді голосують, якщо потім можна написати текст, як треба. За такою логікою могли б символічно і в Трускавці проголосувати закон під діджей-сет we will rock you", – написав Железняк.

Але головна інтрига тепер полягає в тому, хто буде підписувати документ.

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"Адже в момент голосування №5599 главою Ради був Разумков. Іншого закон не дає. Та й рішення Конституційного суду говорить, що підписує закони спікер, який був на той час. Але раз текст так "бронетанково" виправили, то думаю, що і на цю норму закриють очі і, попри все, дадуть на підпис новому спікеру (Руслану Стефанчуку. – Ред.)", – пояснив нардеп.

Відзначимо, днями ексспікер Дмитро Разумков чітко заявив, що підпише закон тільки в тій редакції, яка була прийнята в парламенті. Якщо йому принесуть на підпис виправлений варіант – не підпише.

Що не так з деолігархізацією

  • По-перше, закон у другому читанні приймали зі скандалом: депутатам відмовили в розгляді всіх їхніх поправок і голосували лише комітетські. Для цього "слуги народу" підтримали спрощену процедуру розгляду: комітет, проаналізувавши весь законопроєкт і кожну статтю, виклав документ у своїй редакції у вигляді поправки; під час голосування за цю поправку вся решта поправок депутатів, які подавалися до цієї статті, автоматично вважалися відхиленими.
  • По-друге, через таку процедуру голосування сталася правова колізія: у статті про те, хто буде вести реєстр олігархів, випадково врахували зайві поправки і в підсумковому законі виявилося, що визначати людину олігархом повинні і РНБО, і НАЗК (поправка Разумкова), хоча спочатку мала тільки РНБО. Депутати навіть заговорили, що закон будуть переголосовувати.
  • На наступний день після прийняття закону перший віцеспікер Ради Руслан Стефанчук під стенограму заявив про допущені помилки і попросив їх виправити: "Веніславський в деяких місцях говорив "поправка 654, 756". Ми подивилися, а в стенограмі поставили кому. Користуючись своїм, як депутата, правом вказувати на неточності, я зазначив, що там не кома, а тире (повинно бути 654-756) . Ось і все! Це ніяк не впливає на результати голосування". За його словами, після виправлення, поправки Разумкова про НАЗК нібито вже немає в законі.

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