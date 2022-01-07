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Тищенку приписали новий ляп: "Христос воскрес на Різдво!" – фото

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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7 січня, 13:35
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Скріншоти з привітаннями нардепа розлетілися через мережу, але підтвердження їх справжності немає
Микола Тищенко. Фото: колаж "Сьогодні"
Микола Тищенко. Фото: колаж "Сьогодні"

У Мережі та ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко привітав усіх із Великоднем на Різдво. Як доказ вони публікують два скріншоти з постами на Facebook.

Проте, на сторінці у Тищенка лише одна версія – правильна.

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Тищенко вітає з Великоднем. Фото: скріншот
Тищенко вітає з Великоднем. Фото: скріншот

Тищенко вітає із Різдвом. Фото: скріншот
Тищенко вітає із Різдвом. Фото: скріншот

Повідомляється, що нардеп видалив публікацію, помітивши помилку, а потім написав нову. Оскільки Тищенко не залишив у Facebook жодних слідів, цю інформацію не можна перевірити.

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Але з огляду на те, що нардеп раніше вже допускав застереження та помилки, наприклад називав Міжнародний день пам'яті про чорнобильську катастрофу – святом, новий ляп здався справді правдоподібним.

Спростування від Тищенка щодо цього не було. Ми, на жаль, ніколи не дізнаємося, реальна це ситуація чи фейк, але це не завадило ЗМІ, Telegram-каналам та блогерам у соцмережах у черговий раз висміяти Тищенка.

Конфузи Тищенка

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