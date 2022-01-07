Тищенку приписали новий ляп: "Христос воскрес на Різдво!" – фото

У Мережі та ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко привітав усіх із Великоднем на Різдво. Як доказ вони публікують два скріншоти з постами на Facebook.
Проте, на сторінці у Тищенка лише одна версія – правильна.
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Повідомляється, що нардеп видалив публікацію, помітивши помилку, а потім написав нову. Оскільки Тищенко не залишив у Facebook жодних слідів, цю інформацію не можна перевірити.
Але з огляду на те, що нардеп раніше вже допускав застереження та помилки, наприклад називав Міжнародний день пам'яті про чорнобильську катастрофу – святом, новий ляп здався справді правдоподібним.
Спростування від Тищенка щодо цього не було. Ми, на жаль, ніколи не дізнаємося, реальна це ситуація чи фейк, але це не завадило ЗМІ, Telegram-каналам та блогерам у соцмережах у черговий раз висміяти Тищенка.
Конфузи Тищенка
- У кулуарах Верховної Ради Тищенко розповідав журналістам, за якими цінами купує продукти. Він зізнався, що ходить на Бессарабський ринок, який вважають одним із найдорожчих у Києві, і любить там дегустувати сало. Але несподівано почав називати кумедні цифри. Журналісти "Сьогодні" сходили на цей ринок та побачили реальні ціни.
- У соцмережах користувачі вже висміяли Тищенка за гречку по 12 грн, з огляду на те, що зараз її ціна вже перевалила за 40 грн.
- Крім того, нещодавно Тищенко облажався через питання журналістки.
- Раніше нардеп Тищенко, відповідаючи на запитання про те, яким препаратом він вакцинувався, відповів – ковідом.