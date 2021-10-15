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З іконою і в леопардових капцях: дружина Медведчука показала онука (фото)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
15 жовтня, 19:56
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Дружина посадженого під домашній арешт Медведчука привітала "братів і сестер" з Покровою
Оксана Марченко з онуком. Фото: Instagram
Оксана Марченко з онуком. Фото: Instagram

Кума російського диктатора і дружина нардепа від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, якому нещодавно продовжили домашній арешт, Оксана Марченко вперше виставила фото зі своїм п'ятимісячним онуком.

На кадрі в Instagram домашня обстановка. Марченко в капцях з леопардовим забарвленням сидить в кріслі з дитиною на руках, а на столі ікона Божої Матері.

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Приводом для публікації стало свято Покрови Пресвятої Богородиці, під фото вона привітала "братів і сестер".

"Пізнання Бога, молитва і звернення до Вищих Небесних сил відкривають зовсім інший світ. Роблять іншим тебе... Ось я, як ніби все та ж, але безсумнівно інша. Я не прагну утримати час, я вчуся бути вдячною", – написала Марченко.

Зазначимо, на фото онук від сина Богдана, який одружився минулої осені на дівчині Катерині.

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Що інкримінують Віктору Медведчуку

Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді, порушенні законів і звичаїв війни, спонсоруванні бойовиків ОРДЛО і махінаціях з вугіллям. Йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому звинувачень:

  • замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, 2015 року фігуранти справи вступили у змову із чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);
  • передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (2020 року Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);
  • антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють в РФ);
  • спонсорування тероризму через один з українських банків з дозволу вищих посадових осіб країни.

20 серпня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що розслідування щодо Медведчука завершено – йде підготовка до розгляду справи у суді по суті.

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Але 8 жовтня куму Путіна повідомили про нову підозру і 12 жовтня навіть намагалися змінити йому запобіжний захід з домашнього арешту на СІЗО з можливістю застави в мільярд гривень. Але суд залишив його під домашнім арештом до 7 грудня.

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