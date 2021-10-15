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С иконой и в леопардовых тапках: жена Медведчука показала внука (фото)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
15 октября, 19:56
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Жена посаженного под домашний арест Медведчука поздравила "братьев и сестер" с Покровом
Оксана Марченко с внуком. Фото: Instagram
Оксана Марченко с внуком. Фото: Instagram

Кума российского диктатора и жена нардепа от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, которому недавно продлили домашний арест, Оксана Марченко впервые выставила фото со своим пятимесячным внуком.

На кадре в Instagram домашняя обстановка. Марченко в тапочках с леопардовым окрасом сидит в кресле с ребенком на руках, а на столе икона Божьей Матери.

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Поводом для публикации стал праздник Покровы Пресвятой Богородицы, под фото она поздравила "братьев и сестер".

"Познание Бога, молитва и обращение к Высшим Небесным силам открывают совершенно иной мир. Делают другим тебя… Вот я, как будто все та же, но несомненно другая. Я не стремлюсь удержать время, я учусь быть благодарной", – написала Марченко.

Отметим, на фото внук от сына Богдана, который женился прошлой осенью на девушке Екатерине.

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Что инкриминируют Виктору Медведчуку

Виктора Медведчука подозревают в государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, спонсировании боевиков ОРДЛО и махинациях с углем. Ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Среди выдвинутых ему обвинений:

  • покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);
  • передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);
  • антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ);
  • спонсирование терроризма через один из украинских банков с разрешения высших должностных лиц страны.

20 августа генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что расследование по Медведчуку завершено – идет подготовка к рассмотрению дела в суде по сути.

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Но 8 октября куму Путина сообщили о новом подозрении и 12 октября даже пытались изменить ему меру пресечения с домашнего ареста на СИЗО с возможностью залога в миллиард гривен. Но суд оставил его под домашним арестом до 7 декабря.

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