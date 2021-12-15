Ірина Геращенко переплутала Порошенка із Зеленським – сміялися всі (відео)

Нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко, виступаючи з трибуни парламенту, обмовилася та назвала п'ятого президента Петра Порошенка Володимиром Зеленським.

"У 2019 році Верховна Рада завдяки ініціативі та лідерству президента Зеленського... президента Порошенка закріпила у парламенті..." – сказала вона, не встигнувши договорити, як весь зал почав сміятися й аплодувати.