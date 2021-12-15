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Ірина Геращенко переплутала Порошенка із Зеленським – сміялися всі (відео)

Наталія Магдик Наталія Магдик
15 грудня, 16:23
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Геращенко випадково обмовилася під час виступу
У парламенті стався конфуз
У парламенті стався конфуз / Фото: Колаж: Сьогодні

Нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко, виступаючи з трибуни парламенту, обмовилася та назвала п'ятого президента Петра Порошенка Володимиром Зеленським.

"У 2019 році Верховна Рада завдяки ініціативі та лідерству президента Зеленського... президента Порошенка закріпила у парламенті..." – сказала вона, не встигнувши договорити, як весь зал почав сміятися й аплодувати.

Скандали з Геращенко

  • 13 грудня 2020 року між блогером Сергієм Лещенком та депутатом Верховної Ради від партії "Європейська Солідарність" Іриною Геращенко спалахнув заочний скандал. Колись член наглядової ради державного акціонерного товариства "Українська залізниця" Лещенко вказав нардепу на те, що платники податків України платять їй за роботу законодавця, а не учасника телеефірів.
  • 16 лютого Олексій Арестович у прямому ефірі вступив у суперечку з народним депутатом від "Європейської солідарності" Іриною Геращенко. Вона звинуватила його у сексизмі та несподівано покинула студію.
  • Арестович звинуватив "ЄС" у брехні щодо ситуації на фронті та заявив, що ця політична сила відкрито працює проти інформаційної безпеки держави.
  • Раніше Геращенко посварилася з шоуменом Сергієм Притулою через Банкову. Він запропонував нардепу пляшку грузинського коньяку, а у відповідь почув, що її сторінка у Facebook не корпоратив.
  • 5 листопада Ірину Геращенко за поданням голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії пропонували позбавити права участі у п'яти засіданнях парламенту через її виступ 2019 року. У вересні того року вона порівняла народних депутатів від монобільшості із "зеленими чоловічками", які захопили Крим.

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