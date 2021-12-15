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Ирина Геращенко перепутала Порошенко с Зеленским – смеялись все (видео)

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
15 декабря, 16:23
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Геращенко случайно оговорилась во время выступления
В парламенте произошел конфуз
В парламенте произошел конфуз / Фото: Коллаж: Сегодня

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, выступая с трибуны парламента, оговорилась и назвала пятого президента Петра Порошенко Владимиром Зеленским.

"В 2019 году Верховная Рада благодаря инициативе и лидерству президента Зеленского… президента Порошенко закрепил в парламенте….", – сказала она ,не успев договорить весь зал начал смеяться аплодировать.

Скандалы с Геращенко

  • 13 декабря 2020 года между блогером Сергеем Лещенко и депутатом Верховной Рады от партии "Европейская Солидарность" Ириной Геращенко разгорелся заочный скандал. Некогда член наблюдательного совета государственного акционерного общества "Украинская железная дорога" Лещенко указал нардепу на то, что налогоплательщики Украины ей платят за работу законодателя, а не участника телеэфиров.
  • 16 февраля Алексей Арестович в прямом эфире вступил в перепалку с народным депутатом от "Европейской солидарности" Ириной Геращенко. Она обвинила его в сексизме и неожиданно покинула студию.
  • Арестович обвинил "ЕС" во лжи относительно ситуации на фронте и заявил, что эта политическая сила открыто работает против информационной безопасности государства.
  • Ранее Геращенко поругалась с шоуменом Сергеем Притулой из-за Банковой. Он предложил нардепу бутылку грузинского коньяка, а в ответ услышал, что ее страница в Facebook не корпоратив.
  • 5 ноября Ирину Геращенко по представлению главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии предлагали лишить права участия в пяти заседаниях парламента из-за ее выступления в 2019 году. В сентябре того года она сравнила народных депутатов от монобольшинства с "зелеными человечками", захватившими Крым.

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