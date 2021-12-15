Ирина Геращенко перепутала Порошенко с Зеленским – смеялись все (видео)

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, выступая с трибуны парламента, оговорилась и назвала пятого президента Петра Порошенко Владимиром Зеленским.

"В 2019 году Верховная Рада благодаря инициативе и лидерству президента Зеленского… президента Порошенко закрепил в парламенте….", – сказала она ,не успев договорить весь зал начал смеяться аплодировать.