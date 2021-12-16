Депутати нюхають кокаїн – Крюкова озвучила інсайд з МВС

Заступник головного редактора видання "Страна.ua" Світлана Крюкова повідомила, що у Верховній Раді серед депутатів "Слуги народу" процвітає наркоманія – нюхають кокаїн. Про це вона розповіла в ефірі "Ток-шоу №1" на телеканалі Україна 24.
Вона уточнила, що цю інформацію їй повідомили високопоставлені джерела у правоохоронних органах.
"Після спілкування з високопоставленими джерелами у правоохоронних органах, у яких ведуть цих депутатів та тримають на олівці, ці наші джерела встановили цілий ланцюжок – є таке поняття, як "депутатський кокс". Ми робили акцент на депутатах "Слуги народу", серед яких багато любителів нюхати кокаїн. Це правда", – сказала Крюкова.
Вона зазначила, що правоохоронці надали цілий список таких депутатів, яких вони встановили за допомогою посередників, але імена вона не розкривала.
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Є дилери, через яких встановили споживачів кокаїну. І найцікавіше, що цей кокаїн передається у білих конвертах, у яких видається якась доза", – наголосила журналіст.
Як ми вже писали, нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура навіть жартував на цю тему, порівнявши кулуари Ради з "наркоманським" туалетом у нічному клубі.
Скандали у "слуг народу"
- Напередодні колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан заявив, що "слуги" штрафують, якщо вони відмовляються голосувати за потрібні закони. Перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко у відповідь потролив Богдана та запропонував його інтерв'ю продавати на Петрівці.
- А сьогодні голова фракції "СН" Давид Арахамія дав дивну команду депутатам не підписувати підписні листи.
- Не обійшлося без скандалів на дорогах України. Наприклад, Олександр Юрченко, якого 2020 року вигнали з "СН", 8 липня цього року на площі Міцкевича у Львові в'їхав своїм Ford Mustang заднім ходом в авто Volkswagen Jetta, що їхало головною дорогою. Була підозра, що він був у наркотичному сп'янінні.
- Олександр Корнієнко пояснив, чому "слуги" постійно потрапляють у скандали. Раніше вони були простими та невідомими людьми, а коли стали депутатами – почалися проблеми, каже він.