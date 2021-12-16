Депутати нюхають кокаїн – Крюкова озвучила інсайд з МВС

Правоохоронці надали цілий список таких депутатів, яких встановили за допомогою дилерів

Крюкова викрила депутатів у наркоманії. Колаж "Сьогодні"

Заступник головного редактора видання "Страна.ua" Світлана Крюкова повідомила, що у Верховній Раді серед депутатів "Слуги народу" процвітає наркоманія – нюхають кокаїн. Про це вона розповіла в ефірі "Ток-шоу №1" на телеканалі Україна 24.

Вона уточнила, що цю інформацію їй повідомили високопоставлені джерела у правоохоронних органах.

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"Після спілкування з високопоставленими джерелами у правоохоронних органах, у яких ведуть цих депутатів та тримають на олівці, ці наші джерела встановили цілий ланцюжок – є таке поняття, як "депутатський кокс". Ми робили акцент на депутатах "Слуги народу", серед яких багато любителів нюхати кокаїн. Це правда", – сказала Крюкова.

Вона зазначила, що правоохоронці надали цілий список таких депутатів, яких вони встановили за допомогою посередників, але імена вона не розкривала.

Є дилери, через яких встановили споживачів кокаїну. І найцікавіше, що цей кокаїн передається у білих конвертах, у яких видається якась доза", – наголосила журналіст.

Як ми вже писали, нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура навіть жартував на цю тему, порівнявши кулуари Ради з "наркоманським" туалетом у нічному клубі.

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