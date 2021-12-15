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Можна DVD випускати на Петрівці. У "Слузі народу" висміяли інтерв'ю Богдана

Наталія Магдик Наталія Магдик
15 грудня, 11:59
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Корнієнко прокоментував інтерв'ю Богдана
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Інтерв'ю колишнього глави Офісу президента Андрія Богдана із журналістом Дмитром Гордом схоже на серіал неполітичного жанру. Про це в кулуарах Верховної Ради заявив перший заступник голови ВР, представник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Україна 24.

"Я не можу дивитися 3,5 години одкровення Андрія Йосиповича, це вже жанр якийсь не кінематографічний, це швидше художній. Знаєте, якби тепер продавалися на Петрівці альманахи на DVD, то можна було б випускати на DVD. Там два інтерв'ю, це в сумі 10 годин, і якщо, наприклад, їдеш на відпочинок, то можна було б подивитися в дорозі, це насправді дуже цікаво", – сказав він.

"Це ж серіал, це неполітичний жанр", – додав Корнієнко.

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Коментуючи заяву Богдана, що є списки, у яких вказуються штрафи за неголосування за важливі закони, Корнієнко порадив усім, хто щось чув, бачив чи має на руках, звертатися до Антикорупційного бюро. Також він підтвердив, що згідно з регламентом, є штрафи за неголосування.

Штрафи за неголосування

В інтерв'ю Гордону Богдан розповів про штрафи в парламенті: "Я бачив, як це працює. Умовно, депутат має зарплату, скажімо, 20 тисяч гривень, неофіційну. Якщо ти не голосуєш, тебе штрафують, і твоя зарплата зменшується".

Купівля голосів у Раді

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