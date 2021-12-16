Депутаты нюхают кокаин – Крюкова озвучила инсайд из МВД

Правоохранители предоставили целый список таких депутатов, которых установили с помощью дилеров

Крюкова уличила депутатов в наркомании. Коллаж "Сегодня"

Заместитель главного редактора издания "Страна.ua" Светлана Крюкова сообщила, что в Верховной Раде среди депутатов "Слуги народа" процветает наркомания – нюхают кокаин. Об этом она рассказала в эфире "Ток-шоу №1" на телеканале Украина 24.

Она уточнила, что эту информацию ей сообщили высокопоставленные источники в правоохранительных органах.

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"После общения с высокопоставленными источниками в правоохранительных органах, в которых ведут этих депутатов и держат их на карандаше, эти наши источники установили целую цепочку – есть такое понятие, как "депутатский кокс". Мы делали акцент на депутатов "Слуги народа", среди которых много любителей нюхать кокаин. Это правда", – сказала Крюкова.

Она отметила, что правоохранители предоставили целый список таких депутатов, которых они установили с помощью посредников, но имена она не стала раскрывать.

"Есть дилеры, через которых установили потребителей кокаина. И самое интересное, что этот кокаин передается в белых конвертах, в которых выдается какая-то доза", – подчеркнула журналист.

Как мы уже писали, нардеп от "Слуги народа" Александр Качура даже шутил на эту тему и сравнил кулуары Рады с "наркоманским" туалетом в ночном клубе.

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Скандалы у "слуг народа"