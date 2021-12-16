Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚽ Жеребьевка Лиги наций 🍿 Кому нужна "Рада" 💸 Когда дадут тысячу Зеленского 🐸 Руслану обвинили в коррупции
СЕГОДНЯ Власть Кулуары

Депутаты нюхают кокаин – Крюкова озвучила инсайд из МВД

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
16 декабря, 15:12
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Правоохранители предоставили целый список таких депутатов, которых установили с помощью дилеров
Крюкова уличила депутатов в наркомании. Коллаж "Сегодня"
Крюкова уличила депутатов в наркомании. Коллаж "Сегодня"

Заместитель главного редактора издания "Страна.ua" Светлана Крюкова сообщила, что в Верховной Раде среди депутатов "Слуги народа" процветает наркомания – нюхают кокаин. Об этом она рассказала в эфире "Ток-шоу №1" на телеканале Украина 24.

Она уточнила, что эту информацию ей сообщили высокопоставленные источники в правоохранительных органах.

Реклама

"После общения с высокопоставленными источниками в правоохранительных органах, в которых ведут этих депутатов и держат их на карандаше, эти наши источники установили целую цепочку – есть такое понятие, как "депутатский кокс". Мы делали акцент на депутатов "Слуги народа", среди которых много любителей нюхать кокаин. Это правда", – сказала Крюкова.

Она отметила, что правоохранители предоставили целый список таких депутатов, которых они установили с помощью посредников, но имена она не стала раскрывать.

"Есть дилеры, через которых установили потребителей кокаина. И самое интересное, что этот кокаин передается в белых конвертах, в которых выдается какая-то доза", – подчеркнула журналист.

Как мы уже писали, нардеп от "Слуги народа" Александр Качура даже шутил на эту тему и сравнил кулуары Рады с "наркоманским" туалетом в ночном клубе.

Реклама

Скандалы у "слуг народа"

  • Накануне бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что "слуг" штрафуют, если они отказываются голосовать за нужные законы. Первый вице-спикер парламента Александр Корниенко в ответ потроллил Богдана и предложил его интервью продавать на Петровке.
  • А сегодня глава фракции "СН" Давид Арахамия дал странную команду депутатам не подписывать подписные листы.
  • Не обошлось без скандалов на дорогах Украины. Например, Александр Юрченко, которого в 2020 году выгнали из "СН", 8 июля этого года на площади Мицкевича Во Львове въехал своим Ford Mustang задним ходом в авто Volkswagen Jetta, которое ехало по главной дороге. Было подозрение, что он находился в наркотическом опьянении.
  • Александр Корниенко объяснил, почему "слуги" постоянно попадают в скандалы. Ранее они были простыми и неизвестными людьми, а когда стали депутатами – начались проблемы, говорит он.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,0
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
13,7
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,4
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,4
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,5
6
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,2
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,0
8
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,2
9
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,2
10
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,0
12
Партія Шарія Партія Шарія
3,1
13
Самопоміч Самопоміч
2,1
14
Голос Голос
1,8
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос Центра Разумкова, 24 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.2

Российский рубль (₽)

0.3685

Евро (€)

30.62

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

55 790

заболело за неделю в Украине

-19%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять