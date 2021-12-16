Депутаты нюхают кокаин – Крюкова озвучила инсайд из МВД

Заместитель главного редактора издания "Страна.ua" Светлана Крюкова сообщила, что в Верховной Раде среди депутатов "Слуги народа" процветает наркомания – нюхают кокаин. Об этом она рассказала в эфире "Ток-шоу №1" на телеканале Украина 24.
Она уточнила, что эту информацию ей сообщили высокопоставленные источники в правоохранительных органах.
"После общения с высокопоставленными источниками в правоохранительных органах, в которых ведут этих депутатов и держат их на карандаше, эти наши источники установили целую цепочку – есть такое понятие, как "депутатский кокс". Мы делали акцент на депутатов "Слуги народа", среди которых много любителей нюхать кокаин. Это правда", – сказала Крюкова.
Она отметила, что правоохранители предоставили целый список таких депутатов, которых они установили с помощью посредников, но имена она не стала раскрывать.
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"Есть дилеры, через которых установили потребителей кокаина. И самое интересное, что этот кокаин передается в белых конвертах, в которых выдается какая-то доза", – подчеркнула журналист.
Как мы уже писали, нардеп от "Слуги народа" Александр Качура даже шутил на эту тему и сравнил кулуары Рады с "наркоманским" туалетом в ночном клубе.
Скандалы у "слуг народа"
- Накануне бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что "слуг" штрафуют, если они отказываются голосовать за нужные законы. Первый вице-спикер парламента Александр Корниенко в ответ потроллил Богдана и предложил его интервью продавать на Петровке.
- А сегодня глава фракции "СН" Давид Арахамия дал странную команду депутатам не подписывать подписные листы.
- Не обошлось без скандалов на дорогах Украины. Например, Александр Юрченко, которого в 2020 году выгнали из "СН", 8 июля этого года на площади Мицкевича Во Львове въехал своим Ford Mustang задним ходом в авто Volkswagen Jetta, которое ехало по главной дороге. Было подозрение, что он находился в наркотическом опьянении.
- Александр Корниенко объяснил, почему "слуги" постоянно попадают в скандалы. Ранее они были простыми и неизвестными людьми, а когда стали депутатами – начались проблемы, говорит он.