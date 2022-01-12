Призначайте на 17-те! Порошенко зібрався до суду, але без кайданків

Петро Порошенко Фото: Колаж "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

П'ятий президент України Петро Порошенко після прильоту готовий з'явитися до Печерського суду для обрання йому запобіжного заходу. Про це повідомили його адвокати Ігор Головань та Ілля Новіков.

"Вимагаємо від судді призначити судове засідання на 17 січня, щоб забезпечити Порошенку після прибуття в Україну участь у засіданні. Жодних підстав для примусової доставки до суду чи затримання не існує. Він готовий добровільно прибути до суду", – сказав Головань.

Ігор Головань також зазначив, що Печерський районний суд Києва дозволив затримати Порошенка з метою примусової доставки на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

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Водночас Новіков зазначив, що Порошенко повернеться 17 січня о 09:00 літаком, який приземлиться в аеропорту Києва ім. Сікорського.

Також адвокат наголосив, що лідер "Європейської солідарності" повертається добровільно, він не перебуває у розшуку.

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