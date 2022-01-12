Назначайте на 17-е! Порошенко собрался в суд, но без наручников

Петр Порошенко Фото: Коллаж "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

Пятый президент Украины Петр Порошенко по прилете готов явиться в Печерский суд для избрания ему меры пресечения. Об этом сообщили его адвокаты Игорь Головань и Илья Новиков.

"Требуем от судьи назначить судебное заседание на 17 января, чтобы обеспечить Порошенко по прибытии в Украину участие в заседании. Никаких оснований для принудительной доставки в суд или задержания не существует. Он готов добровольно прибыть в суд", – сказал Головань.

Игорь Головань также отметил, что Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко с целью принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения.

Реклама

В то же время Новиков отметил, что Порошенко вернется 17 января в 09:00 на самолете, который приземлится в аэропорту Киева им. Сикорского.

Также адвокат подчеркнул, что лидер "Европейской солидарности" возвращается добровольно, он не находится в розыске.

В чем подозревают Порошенко