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"Не советую властям пугать меня арестом": Порошенко возвращается в Украину

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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12 января, 13:48
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В партии Порошенко намекнули, что его сторонники тоже готовятся к возвращению политика
Порошенко назвал точное время возвращения в Украину. Коллаж "Сегодня"
Порошенко назвал точное время возвращения в Украину. Коллаж "Сегодня"

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко подтвердил, что 17 января вернется в Украину из Варшавы (Польша), и предупредил власть, чтобы его не пугали арестом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "ЕС".

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В партии отметили, что якобы сторонники политика тоже готовятся к его возвращению.

"Советую Банковой не тратить средства на незаконное внешнее наблюдение и "прослушку" – мы будем информировать вас о каждом шаге, который приближает домой. Также не советую властям пугать меня арестом прямо в аэропорту. Я возвращаюсь 17 января в 9 утра", – заявил Порошенко.

В партии отмечают, что в условиях широкомасштабной агрессии Путина преследование лидера оппозиции является не чем иным, как разрушением национального единства, что так необходимо агрессору.

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Куда приземлится пятый президент

Судя по всему, Порошенко 17 января прилетит на самолете лоукоста Wizzair в Жуланы, поскольку в этот день к 9:00 это единственный рейс из Варшавы.

Что его ждет в аэропорту

24 декабря суд разрешил задержать Порошенко для его принудительно привода в суд, где ему будут избирать меру пресечения. Прокуратура будет просить арест с возможностью внесения залога в один миллиард гривен.

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Экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил сегодня, что у пограничников уже стоит напротив фамилии Порошенко пометка – "арест".

Сам Порошенко рассказывал ранее, что ради допроса в Государственном бюро расследований не собирался ломать свой график зарубежных поездок как государственного деятеля.

В чем подозревают Порошенко

20 декабря стало известно, что Петру Порошенко объявили о подозрении. Не последнюю роль в этом сыграли "пленки Медведчука". Ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". По версии следствия, пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу страны в зависимость от России и террористических организаций.

Государственное бюро расследований заявило, что изучило обстоятельства отъезда из страны подозреваемого в госизмене пятого президента 17 декабря, сразу после того, как следователи ГБР не смогли вручить ему повестку на допрос. Силовики сделали выводы, что Порошенко улетел из страны в спешном порядке.

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