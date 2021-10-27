Или смерть, или свобода – Саакашвили написал письмо с ультиматумом

Для Саакашвили глданская больница страшнее смерти. Фото: коллаж "Сегодня"

Голодающий в грузинской тюрьме бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили отказывается от перевода в тюремную больницу. Он написал новое письмо с ультиматумом, которое озвучил адвокат политика Ника Гварамия.

Об этом сообщает Грузия Online.

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"Каким бы ни было состояние моего здоровья, я отказываюсь от перевода в больницу при Глданской тюрьме и предпочитаю оставаться там, где я сейчас, до тех пор, пока эту ситуацию не завершит или моя смерть, или мое освобождение. В любом случае, я отказываюсь от моего перевода в Глданскую тюрьму", — отмечается в письме Саакашвили.



Гварамия утверждает, что Саакашвили ослаб, "он с трудом просыпается по утрам, у него слабость в конечностях, суставах, проблемы с передвижением".



"Саакашвили дважды требовалась реанимация, и мы несколько раз говорили, что опасна каждая минута. Бывают пики, провалы, внезапно ему становится хуже. Тем не менее, могу прямо вам сказать, что политзаключенный Михаил Саакашвили не умрет", – заявил адвокат.

Кроме того, по словам Гварамия, Саакашвили призвал всех прийти на избирательные участки и поприветствовал кандидатов в мэры.



"Ему это очень нравится, и он счастлив, что политические партии, которые были для него неприемлемы в прошлом, смогли консолидироваться. Он благодарен за это", — сказал защитник политика.

Что известно о задержании

Мы также показывали первое видео с Саакашвили из тюрьмы.