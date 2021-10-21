Первые кадры Саакашвили в тюрьме – шлет всем сердечки (видео)

Из окна камеры Саакашвили приветствовал своих сторонников / Коллаж "Сегодня"
Грузинским журналистам удалось сделать фотографию и видео третьего президента Грузии и главы Исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме Рустави.
На странице в Фейсбуке грузинский телеканал Mtavari Arkhi опубликовал фото экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, которое они сделали находясь за территорией закрытого учреждения.
Неизвестно, позировал ли политик журналистам, однако он выглядел улыбающимся и полным оптимизма.
Первое фото Саакашвили в тюрьме на 21 день голодовки
Сердечки для сторонников
Чуть позже телеканал показал видео, на котором Саакашвили из окна камеры приветствует соратников. Экс-президент держится за решетки на окне и пытается показать руками сердце, затем машет людям.
21 день голодовки
- На 10-й день голодовки у бывшего президента Грузии начались проблемы со здоровьем. Об этом заявил адвокат политика.
- Ранее член политсовета Единого национального движения, секретарь по вопросам обороны и безопасности, бывший вице-спикер парламента Грузии (2012 год) Георгий Барамидзе рассказал сайту "Сегодня", что Саакашвили продолжает голодовку на одной воде и похудел уже на 12 килограммов.
- Николоз Кипшидзе, лечащий врач Михеила Саакашвили, навестивший экс-президента Грузии в тюрьме 10 октября, в ужасе от состояния здоровья своего пациента. Он сообщил, что Саакашвили ничего не есть и пьет только воду. При этом Кипшидзе заявил, что Саакашвили противопоказано голодание, поскольку он имеет редкую наследственную болезнь под названием талассемия.
- 12 октября Саакашвили отказался есть даже мед, таким образом продолжив жесткую голодовку. Ранее о том, что он скупил в местном тюремном магазине почти все запасы меда, сообщил журналистам начальник Специальной пенитенциарной службы Ника Цхварашвили.
- Утром 15 октября была информация, что политик похудел почти на 15 килограммов, у него начались проблемы с моторикой и дикцией.
- Второй президент Украины Леонид Кучма призвал Саакашвили прекратить голодовку.
- 15 октября соратники сообщили, что политик находится в плохом состоянии.
- 21 октября стало известно, что Саакашвили выбирают клинику для госпитализации.