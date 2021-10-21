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Перші кадри Саакашвілі в тюрмі – шле всім сердечка (відео)

Ірина Ковальчук
21 жовтня, 14:48
Журналісти змогли зняти, як Саакашвілі вітає людей на вулиці

З вікна камери Саакашвілі привітав своїх прихильників / Колаж "Сьогодні"

Грузинським журналістам вдалося зробити фотографію та відео третього президента Грузії і глави Виконавчого комітету реформ України Міхеїла Саакашвілі, який зараз знаходиться у в'язниці Руставі.

На сторінці в Фейсбуці грузинський телеканал Mtavari Arkhi опублікував фото екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, яке вони зробили перебуваючи за територією закритої установи.

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Невідомо, чи позував політик журналістам, однак він виглядав усміхненим і повним оптимізму.

Перше фото Саакашвілі в тюрмі на 21 день голодування

Трохи пізніше телеканал показав відео, на якому Саакашвілі з вікна камери вітає соратників. Екс-президент тримається за ґрати на вікні і намагається показати руками серце, потім махає людям.

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21 день голодування

  • На 10-й день голодування у колишнього президента Грузії почалися проблеми зі здоров'ям. Про це заявив адвокат політика.
  • Раніше член політради Єдиного національного руху, секретар з питань оборони і безпеки, колишній віце-спікер парламенту Грузії (2012 рік) Георгій Барамідзе розповів сайту "Сегодня", що Саакашвілі продовжує голодування на одній воді і схуд вже на 12 кілограмів.
  • Ніколоз Кипшидзе, лікуючий лікар Міхеїла Саакашвілі, який відвідав екс-президента Грузії в тюрмі 10 жовтня, в жаху від стану здоров'я свого пацієнта. Він повідомив, що Саакашвілі нічого не їсти і п'є тільки воду. При цьому Кипшидзе заявив, що Саакашвілі протипоказано голодування, оскільки він має рідкісну спадкову хворобу під назвою талассемия.
  • 12 жовтня Саакашвілі відмовився їсти навіть мед, таким чином продовживши жорстке голодування. Раніше про те, що він скупив у місцевому тюремному магазині майже всі запаси меду, повідомив журналістам начальник Спеціальної пенітенціарної служби Ніка Цхварашвілі.
  • Вранці 15 жовтня була інформація, що політик схуд майже на 15 кілограмів, у нього почалися проблеми з моторикою і дикцією.
  • Другий президент України Леонід Кучма закликав Саакашвілі припинити голодування.
  • 15 жовтня соратники повідомили, що політик перебуває в поганому стані.
  • 21 жовтня стало відомо, що Саакашвілі вибирають клініку для госпіталізації.

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