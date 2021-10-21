Перші кадри Саакашвілі в тюрмі – шле всім сердечка (відео)

З вікна камери Саакашвілі привітав своїх прихильників / Колаж "Сьогодні"

Грузинським журналістам вдалося зробити фотографію та відео третього президента Грузії і глави Виконавчого комітету реформ України Міхеїла Саакашвілі, який зараз знаходиться у в'язниці Руставі.

На сторінці в Фейсбуці грузинський телеканал Mtavari Arkhi опублікував фото екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, яке вони зробили перебуваючи за територією закритої установи.

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Невідомо, чи позував політик журналістам, однак він виглядав усміхненим і повним оптимізму.

Перше фото Саакашвілі в тюрмі на 21 день голодування

Трохи пізніше телеканал показав відео, на якому Саакашвілі з вікна камери вітає соратників. Екс-президент тримається за ґрати на вікні і намагається показати руками серце, потім махає людям.

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21 день голодування