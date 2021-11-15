Хотите, так забирайте! Лукашенко готов отдать мигрантов Германии

Лукашенко будет тщательно просчитывать все шаги в вопросе с мигрантами / Фото: Коллаж: Сегодня

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко готов направить застрявших на границе беженцев прямым рейсом в Мюнхен. Об этом пишет издание "Белта".

Так Лукашенко прокомментировал недавнее заявление мюнхенских властей о готовности принять находящихся на белорусско-польской границе беженцев.

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"Молодцы мюнхенцы, проблема того не стоит. Две-три тысячи несчастных беглых людей Евросоюз не может принять! Могут, конечно. Если поляки не дают гуманитарный коридор, препятствуют этому, мы можем "Белавиа" вывезти их в Мюнхен. Что за проблема? Что это за предложение: "Вы дайте нам, пожалуйста, гуманитарный коридор через Польшу, мы их заберем". Да мы вывезем их своими самолетами и в Мюнхен направим, если это нужно", — сказал белорусский лидер.

Что этому предшествовало

Власти Мюнхена заявили, что больше не могут наблюдать за тем, как мигранты остаются в неопределенности на белорусско-польской границе, и предложили свою помощь. Мэр Мюнхена Верена Дитль предложила принять мигрантов.

"Мы больше не можем смотреть на то, как люди остаются на границе ЕС без перспектив и в неопределенности", – сказала она.

По ее словам, для Мюнхена спасение человеческих жизней является высшим приоритетом, поэтому, они предложили принять застрявших на границе людей и на месте обеспечить им доступ к соответствующим процедурам, касающимся получения убежища.

Отметим, что сегодня Евросоюз утвердил санкции против Беларуси.

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что миграционный кризис, устроенный Беларусью на границе с Польшей, направлен на отвлечение внимания от действий России на границе с Украиной.

Кризис в Беларуси

8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что люди делают это якобы из-за безразличия польских властей.

После того, как Беларусь направила потоки мигрантов на соседние страны – Литву, Польшу, Латвию, – заговорили и об угрозе для нашей страны. В Украине забили тревогу: Лукашенко может неожиданно перенаправить мигрантов к нашей границе. В связи с этим Украина начала усиливать границу с Беларусью.

11 ноября пресс-секретарь министра координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в Twitter сообщил, что в Минске собирают большую группу мигрантов с детьми, которую собираются направить к границам Польши и Литвы.

Ситуация на границе

В ночь на 14 ноября была попытка силового прорыва границы. Группа из около 100 человек на белорусской стороне повредила заграждение. После прибытия пограничников и полиции нелегалы скрылись в лесу. Военные пытались разрушить временное пограничное заграждение, срывали столбы забора и пытались прорвать служебной машиной колючую проволоку.

По информации пограничников, белорусы оснастили мигрантов слезоточивым газом, который они вскоре применили в отношении польских служб. Эта и последующие попытки нелегально пересечь границу были предотвращены.

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На белорусско-польской границе13 ноября в результате выстрела погиб польский солдат. По предварительным данным, произошел несчастный случай.

Украина начеку