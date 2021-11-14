ЕС готовит санкции против всех, кто помогал Лукашенко с мигрантами

Главы МИД стран Евросоюза планируют расширить санкции против Беларуси в связи с миграционным кризисом.
Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в интервью французскому еженедельнику Le Journal du Dimanche.
"Мы дадим зеленый свет расширению правовой базы для наших санкций против Беларуси, с тем чтобы штрафные меры могли быть применены к любому, кто участвует в перевозке мигрантов в эту страну", – сказал он.
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Предполагается, что новые санкции коснутся авиакомпаний и турагентств, которых подозревают в причастности к переправке мигрантов к границе Беларуси. Также их введут в отношении 30 белорусских чиновников.
Санкции могут коснуться "Аэрофлота" и не только
Евросоюз обсуждает введение санкций против российского "Аэрофлота" и Turkish Airlines. Ограничения должны ввести в рамках нового санкционного пакета против Беларуси, который готовят из-за миграционного кризиса. Об этом сообщает Bloomberg.
Авиакомпании при этом заподозрили в причастности к доставке мигрантов к границам Евросоюза через Беларусь. В свою очередь, в Turkish Airlines отметили, что не причастны к нелегальному потоку беженцев.
Ситуация на белорусско-польской границе
- В обед 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что люди делают это якобы из-за безразличия польских властей.
- В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские вооруженные силы были приведены в 6-часовую боевую готовность.
- Мигранты пытались прорваться на территорию Польши. Они разрезали колючую проволоку специальными ножницами. На видео с места событий были слышны выстрелы.
- Позже стало известно, что мигранты проломили ограждение и прорвалась в Польшу. Некоторых из них удалось сразу вернуть на белорусскую сторону, остальных пришлось разыскивать.
- Литва после этих событий объявила чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью районах.
- Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил Украину о рисках из-за миграционного кризиса.
- У границы с Беларусью найдено тело мигранта.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что в Беларуси нет никакого кризиса с мигрантами, это Россия начала новый этап гибридной войны с Европой.
- 14 ноября мигранты прорвались в Польшу, атакуя камнями полицию.
Также напомним, Минобороны Польши показало видео, как белорусские службы запугивают мигрантов стрельбой в их присутствии.