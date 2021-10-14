"Это смертный грех": Кучма призвал Саакашвили прекратить голодовку

Леонид Кучма назвал Михаила Саакашвили "очень многогранной и сложной личностью"/ Коллаж "Сегодня"
Второй президент Украины Леонид Кучма обратился к властям Грузии с просьбой занять более мягкую позицию в отношении бывшего президента страны Михеила Саакашвили, который вторую неделю голодает в СИЗО города Рустави. Также украинский политик призвал Саакашвили прекратить голодовку.
Об этом сообщает издание "Гордон", которое получило полный текст обращения Кучмы ко всем сторонам.
К Украине
"Михаил Саакашвили – очень многогранная сложная личность. Неудивительно, что сложившаяся с Михаилом ситуация тоже очень сложная и простого выхода не имеет. Для его поиска всем сторонам надо приложить максимальную взвешенность и настоящую мудрость. Я очень надеюсь, что руководство Украинского государства выдержит этот тест, не поступившись ни интересами нашего гражданина, ни стратегическими императивами отношений с ключевым партнером – Грузией", – написал Кучма.
К Грузии
"Я очень хочу, чтобы руководство демократической Грузии прежде всего видело в личности Михаила Саакашвили не своего политического оппонента, а признанного миром архитектора уникальных реформ. В значительной мере именно благодаря им Грузия приблизилась к европейским ценностям, среди которых абсолютно безусловной является гуманизм", – обратился Кучма к грузинским властям.
К Саакашвили
В конце своего обращения Леонид Данилович попросил своего грузинского коллегу все же прекратить голодовку: "Наконец, я настойчиво призываю самого Михаила прекратить голодовку. Я знаю его как решительного бойца и верующего христианина. Но истощать себя означает терять силы, без которых в дальнейшем борьба становится невозможной. А причинять себе непоправимый вред – это смертный грех".
Как развиваются события
- 14 октября на Площади Свободы в центре Тбилиси прошла санкционированная акция в поддержку бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, который вторую неделю голодает в СИЗО города Рустави.
- 1 октября Саакашвили прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.
- Его задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
- В свою очередь премьер Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил Саакашвили в якобы подготовке к убийству трех лидеров оппозиции.
- 4 октября, консул Украины получил возможность проведать гражданина Украины Саакашвили в СИЗО Рустави.
- 4 октября по решению суда были арестованы отец и сын, которые помогли Саакашвили прибыть в Грузию и скрываться на родине несколько дней.
- Сейчас Саакашвили объявил голодовку и заявил, что она продлится либо до его освобождения, либо до его смерти.
- 5 октября стало известно, что Саакашвили лишили права на телефонные звонки. Об этом журналистам сообщил его адвокат Бека Басилая.
- Первое судебное заседание по делу Саакашвили намечено лишь на 10 ноября.
- Украина рассматривает разные алгоритмы действий в вопросе возвращения в Киев главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили, у которого продолжает ухудшаться состояние здоровья в грузинском СИЗО. Об этом сказал на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.