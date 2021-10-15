Давление Запада по делу Саакашвили: посол Грузии вызван в МИД Польши

Грузинским дипломатам приходится отвечать за действия своего правительства / Коллаж "Сегодня"
Посол Грузии в Варшаве вызван в МИД Польши для обсуждения состояния здоровья задержанного третьего президента Грузии Михеила Саакашвили.
Об этом сообщает агентство "Грузия онлайн" со ссылкой на заявление польского внешнеполитического ведомства в Twitter.
Заявление
"Ухудшение здоровья Михеила Саакашвили после его ареста сегодня обсудили в МИД Польши с поверенным в делах Грузии в Польше. Прозрачность, приверженность верховенству закона и воздержание от политических действий важны для достижения евроатлантических устремлений Тбилиси", — сказано в сообщении внешнеполитического ведомства Польши.
Ранее МИД Украины приглашало представителей посольства Грузии в нашей стране для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили, который прилетел в Грузию спустя восемь лет.
Вторая неделя голодовки
- На 10-й день голодовки у бывшего президента Грузии начались проблемы со здоровьем. Об этом заявил адвокат политика.
- Ранее член политсовета Единого национального движения, секретарь по вопросам обороны и безопасности, бывший вице-спикер парламента Грузии (2012 год) Георги Барамидзе рассказал сайту "Сегодня", что Саакашвили продолжает голодовку на одной воде и похудел уже на 12 килограммов.
- Николоз Кипшидзе, лечащий врач Михеила Саакашвили, навестивший экс-президента Грузии в тюрьме 10 октября, в ужасе от состояния здоровья своего пациента. Он сообщил, что Саакашвили ничего не есть и пьет только воду. При этом Кипшидзе заявил, что Саакашвили противопоказано голодание, поскольку он имеет редкую наследственную болезнь под названием талассемия.
- 12 октября Саакашвили отказался есть даже мед, таким образом продолжив жесткую голодовку. Ранее о том, что он скупил в местном тюремном магазине почти все запасы меда, сообщил журналистам начальник Специальной пенитенциарной службы Ника Цхварашвили.
- Второй президент Украины Леонид Кучма призвал Саакашвили прекратить голодовку.