Тиск Заходу у справі Саакашвілі: посол Грузії викликаний в МЗС Польщі

Грузинським дипломатам доводиться відповідати за дії свого уряду / Колаж "Сьогодні"

Посол Грузії в Варшаві викликаний в МЗС Польщі для обговорення стану здоров'я затриманого третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

Про це повідомляє агентство "Грузія онлайн" з посиланням на заяву польського зовнішньополітичного відомства в Twitter.

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"Погіршення здоров'я Міхеїла Саакашвілі після його арешту сьогодні обговорили в МЗС Польщі з повіреним у справах Грузії в Польщі. Прозорість, прихильність верховенству закону і утримання від політичних дій важливі для досягнення євроатлантичних устремлінь Тбілісі", – сказано в повідомленні зовнішньополітичного відомства Польщі.

Раніше МЗС України запрошувало представників посольства Грузії в нашій країні для отримання офіційної інформації про підстави і обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі, який прилетів до Грузії через вісім років.

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