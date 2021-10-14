Готовятся к Майдану: за Саакашвили в Тбилиси вышли десятки тысяч грузин

Оппозиция заявляет, что такого масштабного митинга Тбилиси еще не видел / Коллаж "Сегодня"
На Площади Свободы в центре Тбилиси в четверг, 14 октября, началась санкционированная акция в поддержку бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, который вторую неделю голодает в СИЗО города Рустави. Митинг проходит под лозунгом #freesaakashvili.
С места событий
"Митинг в этот момент все еще продолжается. Некоторые активисты собираются ночевать. Сегодня было примерно 70 тысяч. Люди ехали даже из регионов", – рассказал сайту "Сегодня" член политсовета Единого национального движения, секретарь по вопросам обороны и безопасности, бывший вице-спикер парламента Грузии (2012 год) Георги Барамидзе.
Официально полиция Тбилиси сообщает, что на митинг собралось 20 тысяч человек.
По словам Барамидзе, вокруг правительственного квартала, где и проходит протест, стянуты подразделения полиции. Они находятся внутри здания мэрии Тбилиси и здания парламента. Пока никаких задержаний не было.
По словам Барамидзе, акции в поддержку Саакашвили вот уже неделю проходят в разных городах Грузии. Они не такие многочисленные. Также постоянно стоит пикет возле пенитенциарного учреждения №12 города Рустави, где содержится Саакашвили.
Как развиваются события
- 1 октября Саакашвили прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. После его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.
- Его задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
- В свою очередь премьер Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил Саакашвили в якобы подготовке к убийству трех лидеров оппозиции.
- 4 октября, консул Украины получил возможность проведать гражданина Украины Саакашвили в СИЗО Рустави.
- 4 октября по решению суда были арестованы отец и сын, которые помогли Саакашвили прибыть в Грузию и скрываться на родине несколько дней.
- Сейчас Саакашвили объявил голодовку и заявил, что она продлится либо до его освобождения, либо до его смерти.
- 5 октября стало известно, что Саакашвили лишили права на телефонные звонки. Об этом журналистам сообщил его адвокат Бека Басилая.
- Первое судебное заседание по делу Саакашвили намечено лишь на 10 ноября.
- Украина рассматривает разные алгоритмы действий в вопросе возвращения в Киев главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили, у которого продолжает ухудшаться состояние здоровья в грузинском СИЗО. Об этом сказал на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.