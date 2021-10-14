Готовятся к Майдану: за Саакашвили в Тбилиси вышли десятки тысяч грузин

Оппозиция заявляет, что такого масштабного митинга Тбилиси еще не видел / Коллаж "Сегодня"

На Площади Свободы в центре Тбилиси в четверг, 14 октября, началась санкционированная акция в поддержку бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, который вторую неделю голодает в СИЗО города Рустави. Митинг проходит под лозунгом #freesaakashvili.

С места событий

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"Митинг в этот момент все еще продолжается. Некоторые активисты собираются ночевать. Сегодня было примерно 70 тысяч. Люди ехали даже из регионов", – рассказал сайту "Сегодня" член политсовета Единого национального движения, секретарь по вопросам обороны и безопасности, бывший вице-спикер парламента Грузии (2012 год) Георги Барамидзе.

Официально полиция Тбилиси сообщает, что на митинг собралось 20 тысяч человек.

По словам Барамидзе, вокруг правительственного квартала, где и проходит протест, стянуты подразделения полиции. Они находятся внутри здания мэрии Тбилиси и здания парламента. Пока никаких задержаний не было.

По словам Барамидзе, акции в поддержку Саакашвили вот уже неделю проходят в разных городах Грузии. Они не такие многочисленные. Также постоянно стоит пикет возле пенитенциарного учреждения №12 города Рустави, где содержится Саакашвили.

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