Железняка сняли с должности в "Голосе", но он отказался уходить

Две противоречащие друг другу информации появились в пятницу, 22 октября по поводу должности председателя парламентской фракции "Голос". По одной – Ярослав Железняк освобожден от этой миссии, но сам он считает по-другому.
Уволен
Сначала народный депутат от партии "Голос" Ольга Стефанишина заявила, что Железняка уволили с должности председателя фракции.
"Работу фракции "Голос" разблокировано! Сегодня Ярослав Железняк был уволен с должности председателя фракции. Такое решение было принято большинством фракции еще в июле месяце. Сегодня его с трибуны зачитал председатель Верховной Рады, что автоматически означает: этот человек не возглавляет нашу фракцию", – написала на своей странице в Фейсбуке Стефанишина.
При этом народный депутат напомнила, что Железняк оказался единственным руководителем фракции, который почти год занимал, в нарушение закона две должности – председателя фракции и заместителя председателя комитета.
Не уволен
Сам Ярослав Железняк другого мнения. Он продолжает себя считать главой парламентской фракции "Голос", о чем написал в своем телеграм-канале.
"Что снова произошло во фракции? Да ничего. Все остается как есть, я глава фракции "Голос", Рома Костенко заместитель. Справедливость беснуется отдельно) Что была за заява в конце заседания? Обычное объявление бесполезной информации", – написал Железняк.
Ситуация
- Представитель партии "Голос" Ярослав Железняк постоянно сообщает о фальсификациях чего-то. Например, в октябре он говорил, что Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны незаконно изменил проголосованный текст законопроекта об олигархах.
- И во фракции у него постоянные конфликты. 23 сентября Ярослав с трибуны парламента предложил "Слуге народа" 11 своих депутатов.
- Еще в июне шоумен Сергей Притула заявил о выходе из "Голоса" из-за недовольства действиями руководства политической силы. Сейчас он регистрирует свою политическую партию.
- Позже депутаты взбунтовались против руководства партии. Железняка обвинили в нарушении закона, а Киру Рудык даже хотели исключить за прогулы.
- В июле конфликт продолжился, депутаты начали писать заявления о выходе из партии. Рудик отреагировала на заявление Стефанишиной на туалетной бумаге.