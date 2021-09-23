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11 депутатам "Голоса" предложили уйти в "Слугу народа"

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
23 сентября, 13:54
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Глава фракции обвинил некоторых своих коллег в сотрудничестве со "слугами народа"
Железняк разбрасывается своими депутатами. Коллаж "Сегодня"
Железняк разбрасывается своими депутатами. Коллаж "Сегодня"

Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк предложил с трибуны парламента "Слуге народа" 11 своих депутатов. Об этом он сказал на сегодняшнем заседании Верховной Рады, которое транслирует "Сегодня".

Он обвинил некоторых депутатов из своей фракции в сотрудничестве со "слугами народа".

"Уважаемые мои справедливые коллеги из фракции "Голос". Я уже рассказывал, как вы ходите на Банковую на переговоры, как брали деньги на соцэконом и на свои округа, как вы договариваетесь. Поэтому у меня просьба к вам, уважаемые "слуги народа": у нас есть лишние места, у меня есть 11 депутатов, которые уже с вами сотрудничают. Найдите им место в коалиции и добавьте немного больше денег на округа", – сказал Железняк.

Раскол в "Голосе"

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Как мы уже писали, депутаты продлили сегодняшний рабочий день до момента, пока не рассмотрят закон об олигархах.

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