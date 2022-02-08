Зеленский ответил на "красавицу" от Путина: "В терпении – мудрость"

/ Фото: Коллаж: Сегодня
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова президента РФ Владимира про "красавицу". Он заявил, что касается "терпи", то Украина и так очень терпелива.
(Новость дополняется)
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова президента РФ Владимира про "красавицу". Он заявил, что касается "терпи", то Украина и так очень терпелива.
(Новость дополняется)
Валюта
Цена (грн)
Доллар США ($)
28
Российский рубль (₽)
0.3711
Евро (€)
32.07
246 527заболело за неделю в Украине
+20%