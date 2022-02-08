Зеленский ответил на "красавицу" от Путина: "В терпении – мудрость"

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8 февраля. Сэнфорд Флеминг. 143 года назад (в 1879-м) в этот день на конференции в Канадском институте Торонто шотландский инженер-железнодорожник предложил ввести во всем мире часовые пояса…

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