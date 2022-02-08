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Зеленський відповів на "красуню" від Путіна: "У терпінні – мудрість"

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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8 лютого, 15:27
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Президент України поставив господаря Кремля на місце
Володимир Зеленський (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Зеленський (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова президента РФ Володимира Путіна про "красуню та терпіння". За його словами, щодо заклику "терпи", то Україна і так дуже терпляча.

Про це Зеленський сказав під час брифінгу після переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном, який транслював телеканал Україна 24.

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"Щодо Мінських угод. "Подобається – не подобається, терпи, моя красуне". Безумовно, є речі, з якими не посперечаєшся з президентом Російської Федерації. Україна справді красуня. Те, що він каже "моя" – це вже перебір, мені здається. А щодо "терпи, моя красуне", я вважаю, що Україна дуже терпляча, бо це мудрість", – сказав президент.

За його словами, це важливо не лише для України, а й для всієї Європи та дуже важливо для росіян.

"Тому що від нашого терпіння залежить ескалація, ескалація з іншого боку. Ми захищаємо свою країну, ми на своїй території. Наше терпіння впливає на провокації, коли ми не відповідаємо на провокації, а поводимося дуже гідно. Тому я вважаю – у терпінні мудрість", – додав Зеленський.

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Що сказав Путін?

Президент Росії Володимир Путін звинуватив Україну у невиконанні Мінських угод на їхніх умовах, а також процитував приказку.

"Іншої альтернативи немає. У Києві то кажуть, що виконуватимуть (Мінські угоди. – Ред.), то кажуть, що це зруйнує їхню країну. І президент (України. – Ред.) чинний нещодавно заявив, що йому жодний пункт не подобається з цих Мінських угод. Ну, подобається – не подобається. Терпи, моя красуне! Треба виконувати! По-іншому ніяк", – сказав Путін.

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