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Захарову взбесил ответ Киева относительно договора между Венгрией и "Газпромом"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
27 сентября, 18:58
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"Доносы на соседей по случаю зависти" – вся реакция МИД России на заявление МИД Украины
Захарова быстро набросала пост на официальное заявление МИД Украины / Коллаж "Сегодня"
Захарова быстро набросала пост на официальное заявление МИД Украины / Коллаж "Сегодня"

"Завистью к соседям" расценила спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова реакцию МИД Украины на заключение Венгрией долгосрочного контракта с "Газпромом", по которому газ в эту европейскую страну будет поставляться в обход Украины.

"Когда в следующий раз наши западные партнеры будут отмечать "дни жертв тоталитаризма", кивая в сторону постсоветского пространства, пусть вспомнят, что питательной средой для его становления являются доносы на соседей по случаю зависти", – написала Захарова на своем Telegram-канале.

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Вокруг венгерского контракта

  • В понедельник, 27 сентября, Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с "Газпромом".
  • Согласно имеющейся информации, новый документ рассчитан на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет. Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5 млрд куб. м через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и 1 млрд куб. м – через Австрию.
  • МИД Украины выпустил заявление, в котором выразил удивление и разочарование таким решением Будапешта.
  • Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию, чтобы получить оценку новому соглашению с учетом законодательства ЕС в области энергетики.
  • Гендиректор "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон написал в Facebook, что после заключения нового газового контракта РФ может поставлять весь законтрактованный газ без помощи украинской газотранспортной системы и что из-за этого контракта транзит по территории Украины может сократиться или остановиться полностью.
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