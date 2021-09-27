Захарову взбесил ответ Киева относительно договора между Венгрией и "Газпромом"

"Доносы на соседей по случаю зависти" – вся реакция МИД России на заявление МИД Украины

Захарова быстро набросала пост на официальное заявление МИД Украины / Коллаж "Сегодня"

"Завистью к соседям" расценила спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова реакцию МИД Украины на заключение Венгрией долгосрочного контракта с "Газпромом", по которому газ в эту европейскую страну будет поставляться в обход Украины.

"Когда в следующий раз наши западные партнеры будут отмечать "дни жертв тоталитаризма", кивая в сторону постсоветского пространства, пусть вспомнят, что питательной средой для его становления являются доносы на соседей по случаю зависти", – написала Захарова на своем Telegram-канале.

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