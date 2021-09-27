Захарову розлютила відповідь Києва щодо договору між Угорщиною та "Газпромом"

"Доноси на сусідів з нагоди заздрості" – вся реакція МЗС Росії на заяву МЗС України

Захарова швидко накидала пост на офіційну заяву МЗС України / Колаж "Сьогодні"

"Заздрістю до сусідів" розцінила речник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова реакцію МЗС України на укладення Угорщиною довгострокового контракту з "Газпромом", по якому газ в цю європейську країну буде поставлятися в обхід України.

"Коли наступного разу наші західні партнери будуть відзначати "дні жертв тоталітаризму", киваючи в бік пострадянського простору, нехай згадають, що живильним середовищем для його становлення є доноси на сусідів з нагоди заздрості", – написала Захарова на своєму Telegram-каналі.

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Навколо угорського контракту