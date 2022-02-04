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Сбитый в Беларуси "украинский" беспилотник оказался российским: доказательства

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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4 февраля, 16:57
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Украина обвинила Беларусь в заранее спланированной провокации с беспилотником
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Сбитый в Беларуси разведывательный беспилотник, в запуске которого обвинили Украину, оказался российским. В Минске заявили, что сбили БПЛА Spectator M1 украинского производства. Однако, по словам специалистов, данный аппарат больше похож на российский "Орлан".

МИД Беларуси утверждает, что 24 января украинский беспилотник пересек белорусскую границу, после чего военные принудительно его посадили. В ведомстве заявили, что дрон "был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном Брестский".

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Телеканал "Беларусь 1" показал видеофрагмент со сбитым беспилотником.

Послу Украины в Беларуси Игорю Кизиму был заявлен протест, однако украинская сторона заявила о заранее спланированной провокации.

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Как сообщил Кизим, "речь идет о беспилотниках "Орлан", которые есть только на вооружении России и Беларуси".

Сбитый в Беларуси беспилотник
Сбитый в Беларуси беспилотник

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Издание The Insider сообщает, что украинский посол не совсем точен: "Орланы" поставляются также в Казахстан, Киргизию, Мьянму и Узбекистан. Но при нынешнем состоянии российско-украинских отношений действительно было бы крайне странно, если бы Украина покупала разведывательные дроны в России, говорится в публикации.

"Белорусские военные утверждают, что сбили не "Орлан", а Spectator M1 украинского производства. Но формой головной части продемонстрированный белорусской стороной дрон похож именно на "Орлан"; кроме того, крылья Spectator снабжены аэродинамическими законцовками-винглетами, чего нет у "Орлана", – пишет издание.

Российский беспилолтник "Орлан-10"
Российский беспилолтник "Орлан-10"

Украинский беспилотник Spectator M1
Украинский беспилотник Spectator M1

Российские беспилотники также "засветились" на Донбассе

На Донбассе незаконные вооруженные формирования ОРДЛО регулярно используют беспилотники "Орлан" российского производства.

В частности, в ноябре 2021 года средства радиоэлектронной борьбы украинских военных принудили к посадке беспилотник противника, пересекший линию разграничения. После его осмотра стало ясно, что БПЛА завезли на Донбасс из России.

Российский беспилотный авиационный комплекс "Орлан-10" предназначен для ведения разведки и корректировки огня артиллерии. "Орлан-10" производится в Санкт-Петербурге.

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