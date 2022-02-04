Збитий у Білорусі "український" безпілотник виявився російським: докази

Україна звинуватила Білорусь у заздалегідь спланованій провокації з безпілотником

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Збитий у Білорусі розвідувальний безпілотник, у запуску якого звинуватили Україну, виявився російським. У Мінську заявили, що збили БПЛА Spectator M1 українського виробництва. Проте за словами фахівців, даний апарат більше схожий на російський "Орлан".

МЗС Білорусі стверджує, що 24 січня український безпілотник перетнув білоруський кордон, після чого військові примусово його посадили. У відомстві заявили, що дрона "було запущено з території України з метою проведення нелегальної розвідувальної діяльності над військовим полігоном Брестський".

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Телеканал "Білорусь 1" показав відеофрагмент зі збитим безпілотником.

Послу України в Білорусі Ігорю Кизиму було заявлено протест, проте українська сторона заявила про заздалегідь сплановану провокацію.

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Як повідомив Кизим, "йдеться про безпілотники "Орлан", які є лише на озброєнні Росії та Білорусі".

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Видання The Insider повідомляє, що український посол не зовсім точно сказав: "Орлани" поставляються також до Казахстану, Киргизії, М'янми та Узбекистану. Але за нинішнього стану російсько-українських відносин дійсно було б вкрай дивно, якби Україна купувала розвідувальні дрони в Росії, йдеться у публікації.

"Білоруські військові стверджують, що збили не "Орлан", а Spectator M1 українського виробництва. Але за формою головної частини продемонстрований білоруською стороною дрон схожий саме на "Орлан"; крім того, крила Spectator забезпечені аеродинамічними законцівками-вінглетами, чого немає у "Орлана", – пише видання.

Російські безпілотники також "засвітилися" на Донбасі

На Донбасі незаконні збройні формування ОРДЛО регулярно використовують безпілотники "Орлан" російського виробництва.

Зокрема, у листопаді 2021 року засоби радіоелектронної боротьби українських військових змусили до посадки безпілотник супротивника, який перетнув лінію розмежування. Після його огляду стало зрозуміло, що БПЛА завезли на Донбас із Росії.

Російський безпілотний авіаційний комплекс "Орлан-10" призначений для ведення розвідки та коригування вогню артилерії. "Орлан-10" виготовляється у Санкт-Петербурзі.