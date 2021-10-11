Разумков на похоронах Полякова раскритиковал депутатов

В Чернигов привезли гроб с нардепом Антоном Поляковым, который скончался 8 октября

В местной филармонии проходит церемония прощания с Поляковым. Фото: коллаж "Сегодня"

Уволенный с поста спикера Верховной Рады Дмитрий Разумков приехал в Чернигов, чтобы провести в последний путь нардепа Антона Полякова. В комментарии журналистам он раскритиковал коллег.

Об этом сообщает "Сегодня".

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"Разные отношения бывают. Но надо оставаться людьми. Политика приходит и уходит. А человеческие отношения не должны быть связаны с политическими предпочтениями. Поэтому я думаю, что сегодня здесь могло быть побольше коллег", – сказал Разумков.

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Смерть Полякова

Поляков умер 8 октября в Киеве. Он сел в такси, неожиданно ему стало плохо и он скончался – его не смогла откачать даже скорая. По результатам вскрытия, его смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Врач-кардиолог рассказал нам подробнее о причине смерти нардепа.

Стало известно, что перед смертью нардеп был в ресторане с помощником нардепа Анны Скороход Русланом Джамбулатовым, который якобы и посадил Полякова в такси. Позже стало известно, что в крови умершего депутата Антона Полякова найден алкоголь и метадон.

Эксперты отмечают, что Поляков не стал бы принимать метадон по доброй воле, а вот отравить его могли. Опиат, якобы обнаруженный в крови у нардепа токсикологами, вызывает те же симптомы, которые наблюдались у Полякова перед смертью.

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