Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🚨 Задержание Саакашвили 🍿 Дело Труханова
СЕГОДНЯ Власть События

Разумков на похоронах Полякова раскритиковал депутатов

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
11 октября, 12:17
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Чернигов привезли гроб с нардепом Антоном Поляковым, который скончался 8 октября
В местной филармонии проходит церемония прощания с Поляковым. Фото: коллаж "Сегодня"
В местной филармонии проходит церемония прощания с Поляковым. Фото: коллаж "Сегодня"

Уволенный с поста спикера Верховной Рады Дмитрий Разумков приехал в Чернигов, чтобы провести в последний путь нардепа Антона Полякова. В комментарии журналистам он раскритиковал коллег.

Об этом сообщает "Сегодня".

Реклама

"Разные отношения бывают. Но надо оставаться людьми. Политика приходит и уходит. А человеческие отношения не должны быть связаны с политическими предпочтениями. Поэтому я думаю, что сегодня здесь могло быть побольше коллег", – сказал Разумков.

Читайте также:

Вдова Полякова наехала на Скороход, а мама погибшего убрала с гроба ее цветы

Реклама

Смерть Полякова

  • Поляков умер 8 октября в Киеве. Он сел в такси, неожиданно ему стало плохо и он скончался – его не смогла откачать даже скорая. По результатам вскрытия, его смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Врач-кардиолог рассказал нам подробнее о причине смерти нардепа.
  • Стало известно, что перед смертью нардеп был в ресторане с помощником нардепа Анны Скороход Русланом Джамбулатовым, который якобы и посадил Полякова в такси. Позже стало известно, что в крови умершего депутата Антона Полякова найден алкоголь и метадон.
  • Эксперты отмечают, что Поляков не стал бы принимать метадон по доброй воле, а вот отравить его могли. Опиат, якобы обнаруженный в крови у нардепа токсикологами, вызывает те же симптомы, которые наблюдались у Полякова перед смертью.

Читайте также в нашей статье, кому мог мешать Поляков и могла ли его смерть быть убийством.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

11 октября 1991. На втором энергоблоке Чернобыльской АЭС случилась масштабная авария и пожар - на ЧАЭС вышла из строя турбина

Погрузиться в тот день
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3662

Евро (€)

30.48

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
31,08
29,85
27,40
18,20
31,29
31,09
29,59
18,38
34,29
31,50
30,22
17,98
34,50
31,50
30,22
18,97
34,50
31,50
30,22
18,98
34,59
30,60
27,70
18,28
34,97
31,50
33,97
18,73
-
30,91
28,45
17,86
Короновирус за неделю

90 079

заболело за неделю в Украине

+39%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять