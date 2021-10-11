Разумков на похоронах Полякова розкритикував депутатів

До Чернігова привезли труну з нардепом Антоном Поляковим, який помер 8 жовтня

У місцевій філармонії проходить церемонія прощання з Поляковим. Фото: колаж "Сьогодні"

Звільнений з посади спікера Верховної Ради Дмитро Разумков приїхав до Чернігова, щоб провести в останню путь нардепа Антона Полякова. У коментарі журналістам він розкритикував колег.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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"Різні відносини бувають. Але треба залишатися людьми. Політика приходить і йде. А людські відносини не повинні бути пов'язані з політичними уподобаннями. Тому я думаю, що сьогодні тут могло бути побільше колег", – сказав Разумков.

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Смерть Полякова

Поляков помер 8 жовтня у Києві. Він сів у таксі, несподівано йому стало зле і він помер – його не змогла відкачати навіть "швидка". За результатами розтину, його смерть настала в результаті гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Лікар-кардіолог розповів нам детальніше про причини смерті нардепа.

Стало відомо, що перед смертю нардеп був у ресторані з помічником нардепа Анни Скороход Русланом Джамбулатовим, який нібито і посадив Полякова в таксі. Пізніше стало відомо, що у крові померлого депутата Антона Полякова знайдено алкоголь і метадон.

Експерти відзначають, що Поляков не став би приймати метадон з власної волі, а ось отруїти його могли. Опіат, нібито виявлений у крові у нардепа токсикологами, викликає ті ж симптоми, які спостерігалися у Полякова перед смертю.

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