Прямые переговоры Киева с "ЛДНР": все решится через две недели

Замглавы администрации президента России Владимира Путина Дмитрий Козак рассказал, как прошли переговоры в нормандском формате в Париже.
"Провели инвертаризацию разных прочтений Минских соглашений. Договорились провести внутригосударственные консультации, чтобы через две недели встретиться в Берлине", — сказал он.
По его словам, разговор был "непростым".
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На переговорах договорились, что перемирие на Донбассе должно соблюдаться безусловно, независимо от разночтений Минских соглашений, заявил Козак.
По его словам, на переговорах через две недели в Берлине предполагается выйти на совместные предложения по вопросу урегулирования ситуации на Донбассе.
Что сказала украинская сторона
Свою оценку прошедшим переговорам дал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Встреча в Нормандском формате
- Напомним, в среду 26 января в Елисейском дворце в Париже состоялись переговоры советников глав государств Нормандского формата. Инициаторами переговоров выступили канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.
- Украину на переговорах представлял глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, от Москвы был заместитель главы администрации Путина Дмитрий Козак.
- Перед переговорами глава ОП Андрей Ермак заявил, что нынешние переговоры советников будут носить исключительно консультационный характер и представители не будут уполномочены подписывать какие-либо совместные документы.
- Лидеры "нормандской четверки" в последний раз проводили встречу в декабре 2019 года — также в Париже. Она стала первой встречей лидеров в "нормандском формате" с 2016 года.