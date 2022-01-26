Прямі переговори Києва з "ЛДНР": все вирішиться за два тижні?

Заступник глави Адміністрації президента Росії Дмитро Козак розповів, як пройшли переговори в "нормандському форматі" в Парижі.
Козак заявив, що про прямі переговори України з представниками "ДНР" та "ЛНР" домовитися не вдалося. За його словами, українська сторона попросила двотижневу паузу щодо цього питання, повідомляють російські ЗМІ.
Додамо, що керівник ОПУ Андрій Єрмак не підтвердив домовленості про прямі переговори з "ЛДНР". Єдине, у чому зійшлися Москва та Київ, – дата наступної зустрічі "Нормандської четвірки".
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За словами Козака, розмова в Парижі була "непростою".
"Провели інвентаризацію різних прочитань Мінських угод. Домовилися провести внутрішньодержавні консультації, щоб за два тижні зустрітися в Берліні", – сказав він.
Представники сторін домовилися, що перемир'я на Донбасі має дотримуватися безумовно, незалежно від різночитань Мінських угод, заявив Козак.
Що сказала українська сторона
Свою оцінку минулих переговорів дав глава Офісу президента України Андрій Єрмак.
Сторони відкрито визнали, що є багато суперечностей, але є бажання працювати, наголосив керівник ОП. Схвалено рішення, що робота у підгрупах продовжуватиметься.
"Сам факт відновлення формату – сильний сигнал. Була змістовна та непроста розмова", – сказав Єрмак.
Додамо, ще до початку переговорів Єрмак заявляв, що українська сторона не вестиме прямих переговорів з так званими "ЛНР" та "ДНР".
Зустріч у "нормандському форматі"
- Нагадаємо, у середу, 26 січня, в Єлисейському палаці у Парижі відбулися переговори радників глав держав "нормандського формату". Ініціаторами переговорів виступили канцлер ФРН Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон.
- Україну на переговорах представляв глава Офісу президента України Андрій Єрмак, від Москви був заступник глави адміністрації Путіна Дмитро Козак.
- Перед переговорами керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що нинішні переговори радників матимуть суто консультаційний характер і представники не уповноважені підписувати будь-які спільні документи.
- Представники "Нормандської четвірки" востаннє проводили зустріч у грудні 2019 року, також у Парижі. Вона стала першою зустріччю у "нормандському форматі" з 2016 року.