"Последний шанс": зачем Саакашвили приехал в Грузию

Соратница задержанного экс-президента объяснила мотив, который заставил Саакашвили приехать в Грузию

Соратники ждали Саакашвили, но не знали, когда он приедет / Коллаж "Сегодня"

Соратники арестованного 1 октября в Грузии бывшего президента страны (2004-2013 гг) Михеила Саакашвили знали, что он прибудет на родину перед выборами, но не знали, когда именно.

Об этом заявила в прямом эфире на телеканале "Украина 24" на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" Хатия Деканоидзе – бывший начальник Национальной полиции Украины (2015—2016 гг), ныне одна из лидеров партии Саакашвили "Единое национальное движение".

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"Последний шанс"

"Мы знали, что он обещал грузинскому народу, вернуться в Грузию. Завтра очень важные выборы в Грузии. У нас выборы, когда решается судьба Грузии, потому что уже девять лет у нас правит пророссийский олигарх Бидзина Иванишвили, и Грузия пятится назад. Михаил Саакашвили несколько недель назад обещал, что приедет в Грузию и будет принимать очень активное участие в защите голосов. Внезапно он оказался в Грузии. Я знала, что он приехал, и что находится в Грузии. То, что сначала говорила власть – это ужасно. Якобы его нет на территории Грузии, а вечером внезапно задержали.

Да, он человек слова, он приехал в Грузию, чтобы создать новую политическую реальность, которая сейчас очень важна в Грузии. Завтра каждый гражданин Грузии должен пойти и проголосовать против "Грузинской мечты". Честно говоря, это последний шанс, для того, чтобы Грузия стала абсолютно новым государством. А-то мы тонем и тонем очень медленно", – заявила Хатия Деканоидзе.

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