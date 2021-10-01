"Останній шанс": навіщо Саакашвілі приїхав до Грузії

Соратниця затриманого екс-президента пояснила мотив, який змусив Саакашвілі приїхати в Грузію

Соратники чекали Саакашвілі, але не знали, коли він приїде / Колаж "Сьогодні"

Соратники заарештованого 1 жовтня в Грузії колишнього президента країни (2004-2013 рр) Міхеїла Саакашвілі знали, що він прибуде на батьківщину перед виборами, але не знали, коли саме.

Про це заявила в прямому ефірі на телеканалі "Україна 24" на ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" Хатія Деканоїдзе – колишній начальник Національної поліції України (2015-2016 рр), нині одна з лідерів партії Саакашвілі "Єдиний національний рух".

Реклама

"Останній шанс"

"Ми знали, що він обіцяв грузинському народу, повернутися в Грузію. Завтра дуже важливі вибори в Грузії. У нас вибори, коли вирішується доля Грузії, тому що вже дев'ять років у нас править проросійський олігарх Бідзіна Іванішвілі, і Грузія задкує. Михайло Саакашвілі кілька тижнів тому обіцяв, що приїде до Грузії і буде приймати дуже активну участь в захисті голосів. Раптово він опинився в Грузії. Я знала, що він приїхав, і що знаходиться в Грузії. Те, що спочатку говорила влада – це жахливо. Нібито його немає на території Грузії, а ввечері раптово затримали.

Так, він людина слова, він приїхав до Грузії, щоб створити нову політичну реальність, яка зараз дуже важлива в Грузії. Завтра кожен громадянин Грузії повинен піти і проголосувати проти "Грузинської мрії". Чесно кажучи, це останній шанс, для того, щоб Грузія стала абсолютно новою державою. А-то ми тонемо і тонемо дуже повільно", – заявила Хатія Деканоїдзе .

Реклама

Як розвивалися події