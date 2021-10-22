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Поглумилась над смертью и поплатилась: Рада отстранила Третьякову

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
22 октября, 14:13
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Парламентарии приняли решение из-за высказываний коллеги
Политик оконфузилась
Политик оконфузилась / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за высказывания о смерти нардепа политика Антона Полякова Галина Третьякова "попала в ловушку", ее отстранили от пленарных заседаний. Об этом написал политик Алексей Гончаренко.

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Напомним, что в Верховной Раде вспыхнул скандал – нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова в партийном чате порадовалась смерти депутата Антона Полякова и заявила, что теперь "одним врагом меньше".

"Это отношения человека со смертью. Очень интересная тема. У меня есть законопроект об эвтаназии, который я не вношу. Это очень чувствительная гуманитарная тема, которую Европа обсуждает, а мы почему-то – нет… Каждый человек сталкивается со смертью близкого. И как человек должен реагировать на это? Я не хочу, например, чтобы мои близкие плакали, когда я уйду из жизни. Я не считаю, что в моих высказываниях (про смерть Полякова. – Ред.) были неэтические вещи. Меня обвиняют, что я ненавижу людей, – это не так", – заявила Третьякова и добавила, что не радовалась смерти Полякова.

Скандал с Третьяковой

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  • 8 октября, в день смерти Антона Полякова, на заседании Верховной Рады депутаты объявили о том, что Третьякова во фракционном чате "слуг" поглумилась над смертью депутата, написав: "одним врагом меньше".
  • В тот же день Третьякова опозорилась новой перепиской про Полякова, попросив депутатов не напоминать ей о том, что она состоит в комитете, который борется за права людей.
  • В Раде уже придумали наказание для Третьяковой. Глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что депутата отстранят от пленарных заседаний. Но этим может не ограничиться.

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