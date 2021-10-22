Поглумилась над смертью и поплатилась: Рада отстранила Третьякову

Парламентарии приняли решение из-за высказываний коллеги

Политик оконфузилась / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за высказывания о смерти нардепа политика Антона Полякова Галина Третьякова "попала в ловушку", ее отстранили от пленарных заседаний. Об этом написал политик Алексей Гончаренко.

Реклама

Напомним, что в Верховной Раде вспыхнул скандал – нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова в партийном чате порадовалась смерти депутата Антона Полякова и заявила, что теперь "одним врагом меньше".

"Это отношения человека со смертью. Очень интересная тема. У меня есть законопроект об эвтаназии, который я не вношу. Это очень чувствительная гуманитарная тема, которую Европа обсуждает, а мы почему-то – нет… Каждый человек сталкивается со смертью близкого. И как человек должен реагировать на это? Я не хочу, например, чтобы мои близкие плакали, когда я уйду из жизни. Я не считаю, что в моих высказываниях (про смерть Полякова. – Ред.) были неэтические вещи. Меня обвиняют, что я ненавижу людей, – это не так", – заявила Третьякова и добавила, что не радовалась смерти Полякова.

Скандал с Третьяковой

Реклама