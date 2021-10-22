Поглумилися над смертю і поплатилася: Рада відсторонила Третьякову

Через висловлювання про смерті нардепа політика Антона Полякова Галина Третьякова "потрапила в пастку", її усунули від пленарних засідань. Про це написав політик Олексій Гончаренко.
Нагадаємо, що у Верховній Раді спалахнув скандал – нардеп від "Слуги народу" Галина Третьякова в партійному чаті пораділа смерті депутата Антона Полякова і заявила, що тепер "одним ворогом менше".
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"Це відносини людини зі смертю. Дуже цікава тема. У мене є законопроєкт про евтаназію, який я не вношу. Це дуже чутлива гуманітарна тема, яку Європа обговорює, а ми чомусь – ні ... Кожна людина стикається зі смертю близької. І як людина повинна реагувати на це? я не хочу, наприклад, щоб мої близькі плакали, коли я піду з життя. я не вважаю, що в моїх висловлюваннях (про смерть Полякова. – Ред.) були неетичні речі. Мене звинувачують, що я ненавиджу людей, – це не так ", – заявила Третьякова і додала, що не раділа смерті Полякова.
Скандал з Третьякової
- 8 жовтня, в день смерті Антона Полякова, на засіданні Верховної Ради депутати оголосили про те, що Третьякова у фракційному чаті "слуг" поглумилися над смертю депутата, написавши: "одним ворогом менше".
- В той же день Третьякова зганьбилася новою листуванням про Полякова, попросивши депутатів не нагадувати їй про те, що вона складається в комітеті, який бореться за права людей.
- У Раді вже придумали покарання для Третьякової . Глава фракції "СН" Давид Арахамія заявив, що депутата відсторонять від пленарних засідань. Але цим може не обмежитися.