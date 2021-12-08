"Нужно снизить градус" – Байден рассказал, что будут делать с расширением НАТО

В пятницу будет назначена дата нового раунда переговоров

Вопрос НАТО будет обсуждаться с Россией / Коллаж "Сегодня"

Переговоры с участием России о дальнейших действиях НАТО в европейском регионе будут. Однако речь пока не идет о предоставлении каких-то гарантий Москве.

Об этом заявил президент США Джозеф Байден журналистам 8 декабря в Вашингтоне на лужайке возле Белого дома, передает CNN.

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Чего ожидать

"Нам также, вероятно, потребуется усилить наше присутствие в странах НАТО, чтобы успокоить тех, кто находится на восточном фланге", – сказал Байден.

В этой связи в ближайшие дни будет запущен дипломатический процесс с Россией и другими союзниками по НАТО, направленный на снижение напряженности в регионе.

"Мы надеемся, что к пятнице сможем объявить о том, что у нас будут встречи на высоком уровне, не только с нами. Минимум четыре наших крупных союзника по НАТО будут участвовать в обсуждении с Россией ее опасений, связанных c Альянсом... И можем ли мы выработать какие-либо меры, что позволит снизить градус на восточном фланге", – сказал лидер США.

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Вопрос НАТО