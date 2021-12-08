"Нужно снизить градус" – Байден рассказал, что будут делать с расширением НАТО

Переговоры с участием России о дальнейших действиях НАТО в европейском регионе будут. Однако речь пока не идет о предоставлении каких-то гарантий Москве.
Об этом заявил президент США Джозеф Байден журналистам 8 декабря в Вашингтоне на лужайке возле Белого дома, передает CNN.
Чего ожидать
"Нам также, вероятно, потребуется усилить наше присутствие в странах НАТО, чтобы успокоить тех, кто находится на восточном фланге", – сказал Байден.
В этой связи в ближайшие дни будет запущен дипломатический процесс с Россией и другими союзниками по НАТО, направленный на снижение напряженности в регионе.
"Мы надеемся, что к пятнице сможем объявить о том, что у нас будут встречи на высоком уровне, не только с нами. Минимум четыре наших крупных союзника по НАТО будут участвовать в обсуждении с Россией ее опасений, связанных c Альянсом... И можем ли мы выработать какие-либо меры, что позволит снизить градус на восточном фланге", – сказал лидер США.
Вопрос НАТО
- Также Байден заявил, что Пентагон не отправит в Украину свои войска в случае нападения на нашу страну российских военных. Американский лидер считает, что достаточно предупреждения о санкциях, которое Путин получил во время переговоров 7 декабря.
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва начала подготовку юридического документа, который должен ей гарантировать, что не будет продвижения НАТО на восток. Это означает, что в первую очередь документ будет касаться перспектив вступления Украины в Североатлантический альянс.
- Напомним, что на прошлой неделе Латвия обратилась к США с просьбой о постоянном военном присутствии на своей территории для сдерживания Российской Федерации. Страна хочет укрепить оборону с помощью ракет Patriot.
- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что НАТО постепенно подминает Украину под себя, с чем ведет борьбу Россия, но исключительно на своей территории.