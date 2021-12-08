Оружие НАТО в Украине: в Кремле заявили о "ползучей угрозе" России

НАТО постепенно подминает Украину под себя, с чем ведет борьбу Россия, но исключительно на своей территории. Об этом, не моргнув глазом, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии газете "Известия".
Никому не угрожаем
"Россия никому не угрожает. Россия принимает меры против ползучей угрозы, которая распространяется в сторону ее границ. Мы видим, как НАТО постепенно начинает подминать Украину под себя. Для России это "красная линия". Но в любом случае Россия, все, что она делает, — все делается в рамках территории Российской Федерации", — заверил Песков.
Он также добавил, что это не российские солдаты приехали куда-то в Латинскую Америку.
"И это не наши солдаты приехали куда-то в Латинскую Америку. Это американские солдаты приезжают сюда", — подчеркнул Песков.
Мысль Путина
Чуть позже своими опасениями на данную тему поделился и президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
РФ беспокоит возможность принятия Украины в НАТО, так как там появятся вооружения альянса, заявил Путин, передает ТАСС.
"Красные линии" Кремля
- То, что Украине не место в НАТО, заявил президент России Владимир Путин во время видеопереговоров с американским коллегой Джозефом Байденом, которые состоялись 7 декабря.
- Однако Вашингтон четко дал понять, что Украина является партнером США. Байден сказал Путину, что в случае эскалации ситуации в Украине США укрепят восточный фланг НАТО.
- Президент США во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным предложил два варианта по Украине: или жесткие санкции и прочие последствия в случае вторжения России, или прекращение агрессии и выполнение Минских соглашений.