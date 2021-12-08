Оружие НАТО в Украине: в Кремле заявили о "ползучей угрозе" России

Владимир Путин и его пресс-секретарь вновь подняли тему "красных линий"

Песков видит угрозу в солдатах НАТО / Коллаж "Сегодня"

НАТО постепенно подминает Украину под себя, с чем ведет борьбу Россия, но исключительно на своей территории. Об этом, не моргнув глазом, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии газете "Известия".

Никому не угрожаем

"Россия никому не угрожает. Россия принимает меры против ползучей угрозы, которая распространяется в сторону ее границ. Мы видим, как НАТО постепенно начинает подминать Украину под себя. Для России это "красная линия". Но в любом случае Россия, все, что она делает, — все делается в рамках территории Российской Федерации", — заверил Песков.

Реклама

Он также добавил, что это не российские солдаты приехали куда-то в Латинскую Америку.

"И это не наши солдаты приехали куда-то в Латинскую Америку. Это американские солдаты приезжают сюда", — подчеркнул Песков.

Мысль Путина

Чуть позже своими опасениями на данную тему поделился и президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Реклама

РФ беспокоит возможность принятия Украины в НАТО, так как там появятся вооружения альянса, заявил Путин, передает ТАСС.

"Красные линии" Кремля