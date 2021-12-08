Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін Бенфіка - Динамо: онлайн Бенфіка - Динамо: онлайн 🚑 Трагічна ДТП під Черніговом 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Влада Події

"Потрібно знизити градус" – Байден розповів, що робитимуть із розширенням НАТО

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
8 грудня, 20:04
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У п'ятницю буде призначено дату нового раунду переговорів
Питання НАТО обговорюватиметься з Росією / Колаж "Сьогодні"
Питання НАТО обговорюватиметься з Росією / Колаж "Сьогодні"

Переговори за участю Росії щодо подальших дій НАТО у європейському регіоні будуть. Однак поки що не йдеться про надання якихось гарантій Москві.

Про це заявив президент США Джозеф Байден журналістам 8 грудня у Вашингтоні на галявині біля Білого дому, передає CNN.

Реклама

Чого очікувати

"Нам також, ймовірно, буде потрібно посилити нашу присутність у країнах НАТО, щоб заспокоїти тих, хто перебуває на східному фланзі", – сказав Байден.

У зв'язку з цим найближчим часом буде запущено дипломатичний процес з Росією та іншими союзниками по НАТО, спрямований на зниження напруженості в регіоні.

"Ми сподіваємось, що до п'ятниці зможемо оголосити про те, що у нас будуть зустрічі на високому рівні, не лише з нами. Мінімум чотири наші великі союзники по НАТО братимуть участь в обговоренні з Росією її побоювань, пов'язаних з Альянсом... І чи можемо ми виробити будь-які заходи, що дозволить знизити градус на східному фланзі", – сказав лідер США.

Реклама

Питання НАТО

  • Також Байден заявив, що Пентагон не відправить до України свої війська у разі нападу на нашу країну російських військових. Американський лідер вважає, що достатньо попередження про санкції, які Путін отримав під час переговорів 7 грудня.
  • Президент РФ Володимир Путін заявив, що Москва розпочала підготовку юридичного документа, який має їй гарантувати, що не буде просування НАТО на схід. Це означає, що насамперед документ стосуватиметься перспектив вступу України до Північноатлантичного альянсу.
  • Нагадаємо, що минулого тижня Латвія звернулася до США з проханням про постійну військову присутність на своїй території для стримування Російської Федерації. Країна хоче зміцнити оборону за допомогою ракет Patriot.
  • Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що НАТО поступово підминає Україну під себе, з чим веде боротьбу Росія, але винятково на своїй території.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Влада
Наші автори
Ірина Ковальчук Що вирішили Путін та Байден стосовно України: ключові заяви Ірина Ковальчук · Редактор розділу Світ
Богдан Приходько Як Путін ударить танками та авіацією по Україні – військові пояснюють головні сценарії вторгнення Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов Міг бути "другий Євросоюз". Вітольд Фокін про розвал СРСР, Біловезьку угоду і що пішло не так Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
17,1
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
15,0
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3
4
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
9,9
5
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,2
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,7
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,4
9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,8
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,7
13
Голос Голос
1,8
14
Україна - наш дім Україна - наш дім
0,3
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування Центра Разумкова, 24 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Аналіз ситуації
Щоденник незалежності 🇺🇦

8 грудня 1991. У Біловезькій пущі президенти України, Росії та Білорусі Кравчук, Єльцин і Шушкевич поклали край історії СРСР.

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.33

Російський рубль (₽)

0.367

Євро (€)

30.73

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

69 640

захворіло за тиждень в Україні

-16%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти