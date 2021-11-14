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Кто заменит Ткаченко в Минкульте: четыре фамилии

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
14 ноября, 15:07
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На днях Александр Ткаченко подал в отставку
Ткаченко написал заявление 11 ноября. Фото: коллаж "Сегодня"
Ткаченко написал заявление 11 ноября. Фото: коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк назвал возможных кандидатов на должность министра культуры и информационной политики.

В эфире телеканала "Украина 24" нардеп сообщил, что на заседании фракции "Слуга народа", которое может состояться в понедельник, 15 ноября, выслушают позицию действующего министра.

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"Господин Ткаченко будет объяснять свою позицию. Если фракция поддержит его отставку, то наиболее вероятными кандидатами являются заместители – первый заместитель и заместительница министра", – сказал Железняк.

Отметим, первым замминистра является Ростислав Карандеев, а вот заместительниц у Ткаченко три – Екатерина Чуева, Лариса Петасюк и Анастасия Бондарь.

Напомним, Александр Ткаченко подал в отставку с должности министра культуры и информационной политики 11 ноября. Главной причиной он называет решение Кабмина по Госкино, которое принималось без согласования с его ведомством.

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