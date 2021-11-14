Кто заменит Ткаченко в Минкульте: четыре фамилии

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк назвал возможных кандидатов на должность министра культуры и информационной политики.
В эфире телеканала "Украина 24" нардеп сообщил, что на заседании фракции "Слуга народа", которое может состояться в понедельник, 15 ноября, выслушают позицию действующего министра.
"Господин Ткаченко будет объяснять свою позицию. Если фракция поддержит его отставку, то наиболее вероятными кандидатами являются заместители – первый заместитель и заместительница министра", – сказал Железняк.
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Отметим, первым замминистра является Ростислав Карандеев, а вот заместительниц у Ткаченко три – Екатерина Чуева, Лариса Петасюк и Анастасия Бондарь.
Напомним, Александр Ткаченко подал в отставку с должности министра культуры и информационной политики 11 ноября. Главной причиной он называет решение Кабмина по Госкино, которое принималось без согласования с его ведомством.
Чем запомнился Ткаченко
- Александр Ткаченко был назначен министром культуры в июне 2020 года. Тогда он был уверен, что сможет наладить результативное сотрудничество с министрами Кабмина.
- Попадал он и в скандалы. Телеведущая Каролина Ашион обвинила министра культуры в расизме – она хотела пройти кастинг на роль ведущей утреннего шоу, но ее очень задели его слова о внешности. Ткаченко ответил на обвинения.
- Также Ткаченко выступал против запрета фильмов с "невъездными" российскими актерами. Формирование черных списков для российских артистов должно быть прозрачным и понятным, считает министр.