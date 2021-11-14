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Хто замінить Ткаченка у Мінкульті: чотири прізвища

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
14 листопада, 15:07
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Днями Олександр Ткаченко подав у відставку
Ткаченко написав заяву 11 листопада. Фото: колаж "Сьогодні"
Ткаченко написав заяву 11 листопада. Фото: колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк назвав можливих кандидатів на посаду міністра культури та інформаційної політики.

В ефірі телеканалу "Україна 24" нардеп повідомив, що на засіданні фракції "Слуга народу", яке може відбутися у понеділок, 15 листопада, вислухають позицію чинного міністра.

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"Пан Ткаченко пояснюватиме свою позицію. Якщо фракція підтримає його відставку, то найімовірнішими кандидатами є заступники – перший заступник та заступник міністра", - сказав Железняк.

Зазначимо, першим заступник міністра є Ростислав Карандєєв, а ось заступниць у Ткаченка три – Катерина Чуєва, Лариса Петасюк та Анастасія Бондар.

Нагадаємо, Олександр Ткаченко подав у відставку з посади міністра культури та інформаційної політики 11 листопада. Головною причиною він називає рішення Кабміну щодо Держкіно, яке ухвалювалося без погодження з його відомством.

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