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Кремль признал, что не может помешать сближению Украины и НАТО

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
24 октября, 16:30
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В России боятся вступления нашей страны в военно-политический союз, объединяющий большинство стран Европы, США и Канаду
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков / Фото: AFP

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не может помешать сближению Украины и НАТО, но должна минимизировать последствия этого процесса для себя.

Об этом сообщает РИА "Новости".

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"Мы не можем этому помешать. И это невозможно. Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны. У меня нет сомнения, что, продолжись дальше сближение Украины и НАТО, в России будет сделано все, что необходимо", – сказал Песков.

Кроме того, он назвал позицию НАТО агрессивной. По его словам, Альянс якобы был создан против РФ.

"Агрессивная позиция НАТО — она никогда не была секретом. Это блок, который был создан против нашей страны. И никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи этой агрессивной направленности НАТО, они не способны скрыть истинное предназначение этого блока", — добавил Песков.

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Россия боится вступления Украины в НАТО

  • 30 июня президент России Владимир Путин провел четырехчасовую прямую линию, на которой традиционно не обошлось без выпадов в нашу сторону. Хозяин Кремля рассказывал, почему боится вступления Украины в НАТО. Он привел в пример ракеты, которые могут оказаться на украинской территории, нацеленные на Москву.
  • Президент Владимир Зеленский отреагировал на слова Путина о НАТО. По его словам, тема интеграции Украины в европейское и евроатлантическое сообщество очень беспокоит россиян.
  • Советник главы ОПУ Михаил Подоляк дал понять Москве, что никакие ракеты не будут угрожать России с украинской территории, а высказывания Путина не более чем пропагандистский ход, рассчитанный на россиян.

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