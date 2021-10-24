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Кремль визнав, що не може перешкодити зближенню України і НАТО

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
24 жовтня, 16:30
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У Росії бояться вступу нашої країни у військово-політичний союз, який об'єднує більшість країн Європи, США і Канади
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков / Фото: AFP

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва не може перешкодити зближенню України і НАТО, але має мінімізувати наслідки цього процесу для себе.

Про це повідомляє РІА "Новини".

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"Ми не можемо цьому перешкодити. І це неможливо. Але ми можемо мінімізувати наслідки таких кроків для нашої країни. У мене немає сумніву, якщо продовжиться далі зближення України і НАТО, у Росії буде зроблено все, що необхідно", – сказав Пєсков.

Крім того, він назвав позицію НАТО агресивною. За його совами, Альянс нібито був створений проти РФ.

"Агресивна позиція НАТО – вона ніколи не була секретом. Це блок, який був створений проти нашої країни. І жодні миролюбні заяви, жодні камуфляжі цієї агресивної спрямованості НАТО, вони не здатні приховати справжнє призначення цього блоку", – додав Пєсков.

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Росія боїться вступу України в НАТО

  • 30 червня президент Росії провів чотиригодинну пряму лінію, на якій традиційно не обійшлося без випадів у наш бік. Господар Кремля розповідав, чому боїться вступу України в НАТО. Він навів приклад з ракетами, які можуть опинитися на українській території, націлені на Москву.
  • Президент Володимир Зеленський відреагував на слова Путіна про НАТО. За його словами, тема інтеграції України в європейську і євроатлантичну спільноту дуже турбує росіян.
  • Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк дав зрозуміти Москві, що ніякі ракети не загрожуватимуть Росії з української території, а висловлювання Путіна не більш ніж пропагандистський хід, призначений для росіян.

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