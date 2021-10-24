Кремль визнав, що не може перешкодити зближенню України і НАТО

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва не може перешкодити зближенню України і НАТО, але має мінімізувати наслідки цього процесу для себе.
Про це повідомляє РІА "Новини".
"Ми не можемо цьому перешкодити. І це неможливо. Але ми можемо мінімізувати наслідки таких кроків для нашої країни. У мене немає сумніву, якщо продовжиться далі зближення України і НАТО, у Росії буде зроблено все, що необхідно", – сказав Пєсков.
Далі по темі
Крім того, він назвав позицію НАТО агресивною. За його совами, Альянс нібито був створений проти РФ.
"Агресивна позиція НАТО – вона ніколи не була секретом. Це блок, який був створений проти нашої країни. І жодні миролюбні заяви, жодні камуфляжі цієї агресивної спрямованості НАТО, вони не здатні приховати справжнє призначення цього блоку", – додав Пєсков.
Росія боїться вступу України в НАТО
- 30 червня президент Росії провів чотиригодинну пряму лінію, на якій традиційно не обійшлося без випадів у наш бік. Господар Кремля розповідав, чому боїться вступу України в НАТО. Він навів приклад з ракетами, які можуть опинитися на українській території, націлені на Москву.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на слова Путіна про НАТО. За його словами, тема інтеграції України в європейську і євроатлантичну спільноту дуже турбує росіян.
- Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк дав зрозуміти Москві, що ніякі ракети не загрожуватимуть Росії з української території, а висловлювання Путіна не більш ніж пропагандистський хід, призначений для росіян.