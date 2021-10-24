Кремль визнав, що не може перешкодити зближенню України і НАТО

У Росії бояться вступу нашої країни у військово-політичний союз, який об'єднує більшість країн Європи, США і Канади

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков / Фото: AFP

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва не може перешкодити зближенню України і НАТО, але має мінімізувати наслідки цього процесу для себе.

Про це повідомляє РІА "Новини".

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"Ми не можемо цьому перешкодити. І це неможливо. Але ми можемо мінімізувати наслідки таких кроків для нашої країни. У мене немає сумніву, якщо продовжиться далі зближення України і НАТО, у Росії буде зроблено все, що необхідно", – сказав Пєсков.

Крім того, він назвав позицію НАТО агресивною. За його совами, Альянс нібито був створений проти РФ.

"Агресивна позиція НАТО – вона ніколи не була секретом. Це блок, який був створений проти нашої країни. І жодні миролюбні заяви, жодні камуфляжі цієї агресивної спрямованості НАТО, вони не здатні приховати справжнє призначення цього блоку", – додав Пєсков.

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Росія боїться вступу України в НАТО