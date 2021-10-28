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"К черту Байдена!" – в США запретили песню про президента, а она бьет все рекорды

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
28 октября, 19:21
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На этой неделе сингл с критикой Байдена обошел по популярности композицию певицы Адель
Грей сказал в хите все, что он думает о правлении Байдена и о вакцинации / Коллаж "Сегодня"
Грей сказал в хите все, что он думает о правлении Байдена и о вакцинации / Коллаж "Сегодня"

Сингл американского рэпера Брайсона Грея "Let's Go Brandon" ("Уходи, Брэндон!"), заблокированный видеохостингом YouTub из-за "медицинской дезинформации", устанавлиет рекорды. На этой неделе он обошел по популярности свежий сингл певицы Адель "Take easy on me" и стал лидером чарта iTunes в приложении Apple Music.

Об этом сообщает Daily Mail.

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"Уходи, Брэндон!"

Фраза "Уходи, Брэндон!" получила известность после митинга, где журналист неверно передал слоган "К черту Байдена!". После этого она стала мемом в консервативных кругах, а Грей решил так назвать свой новый хит.

В самой песне Брайсон Грей высмеивает администрацию 46 президента Джо Байдена и критикует обязательную вакцинацию. Несколько строк на тему вакцинации дали возможность администрации YouTub заблокировать сингл "Let's Go Brandon".

Сам исполнитель считает, что действия популярного YouTub лишь подогрели интерес публики к нему, что и дало свой результат на других платформах. "Культура отмены больше не работает. Ей подвержены только те, кто боятся. А мне такая популярность только помогает. Спасибо, YouTube!" — так прокомментировал рэпер популярность в приложении Apple Music.

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Байден и импичмент

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