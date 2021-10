"До біса Байдена!" – у США заборонили пісню про президента, а вона б'є усі рекорди

Цього тижня сингл із критикою Байдена обійшов за популярністю композицію співачки Адель

Грей сказав у хіті все, що він думає про правління Байдена та про вакцинацію / Колаж "Сьогодні"

Сингл американського репера Брайсона Грея "Let's Go Brandon" ("Іди, Брендон!"), заблокований відеохостингом YouTub через "медичну дезінформацію", встановлює рекорди. Цього тижня він обійшов за популярністю свіжий сингл співачки Адель "Take easy on me" і став лідером чарту iTunes у Apple Music.

Про це повідомляє Daily Mail.

Реклама

"Іди, Брендон!"

Фраза "Іди, Брендон!" здобула популярність після мітингу, де журналіст невірно передав слоган "До біса Байдена!". Після цього вона стала мемом у консервативних колах, а Грей вирішив так назвати свій новий хіт.

У самій пісні Брайсон Грей висміює адміністрацію 46 президента Джо Байдена та критикує обов'язкову вакцинацію. Декілька рядків на тему вакцинації дали можливість адміністрації YouTub заблокувати сингл "Let's Go Brandon".

Сам виконавець вважає, що дії популярного YouTub лише підігріли інтерес публіки до нього, що дало свій результат на інших платформах. "Культура скасування більше не працює. Їй схильні лише ті, хто бояться. А мені така популярність лише допомагає. Дякую, YouTube! "-так прокоментував репер популярність у додатку Apple Music.

Реклама

Байден та імпічмент