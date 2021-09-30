Эрдоган резко обрубил Путина на предложении вакцинироваться "Спутником V"

Президент Турции и России померялись уровнем антител

Эрдоган не рискнул принять подарок в виде российской вакцины / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Во время переговоров в Сочи президент России Владимир Путин предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану вакцинироваться российской вакциной "Спутник V", которую не признает ВОЗ.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс".

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Уровень антител

Путин, предлагая турецкому гостю вакцинироваться от коронавируса российским препаратом, заявил:

"В Израиле вот 80% населения вакцинировали, но все равно все заболели. У меня реальный эксперимент практически получился, сам на себе провел. Три десятка человек вокруг меня заболели, потому что поздно ревакцинировались. Адъютант, с которым я целый день проработал с утра до вечера, заболел. А у меня титры высокие, меня пронесло. Они по-разному считаются, 15-16. Они как-то по-разному считаются, но специалисты сказали, что у меня высокий уровень".

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На что Эрдоган отметил, что он вакцинировался в январе PFizer-Bointech и сейчас у него уровень антител составляет больше 1100.

Судьба Спутника V