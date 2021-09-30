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Ердоган різко обірвав Путіна на пропозиції вакцинуватися "Супутником V"

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
30 вересня, 09:30
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Президент Туреччини та Росії помірялися рівнем антитіл
Ердоган не ризикнув прийняти подарунок у вигляді російської вакцини / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Ердоган не ризикнув прийняти подарунок у вигляді російської вакцини / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Під час переговорів у Сочі президент Росії Володимир Путін запропонував турецькому колезі Реджепу Таїпу Ердогану вакцинуватися російською вакциною "Супутник V", яку не визнає ВООЗ.

Про це повідомило агентство "Інтерфакс".

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Рівень антитіл

Путін, пропонуючи турецькому гостю вакцинуватися від коронавірусу російським препаратом, заявив:

"В Ізраїлі ось 80% населення вакцинували, але все одно захворіли. У мене реальний експеримент практично вийшов, сам собі провів. Три десятки людей довкола мене захворіли, бо пізно ревакцинувалися. Ад'ютант, з яким я цілий день пропрацював з ранку до вечора, захворів. А в мене високі титри, мене пронесло. Вони по-різному рахуються 15-16. Вони якось по-різному вважаються, але фахівці сказали, що маю високий рівень".

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На що Ердоган зазначив, що він вакцинувався у січні PFizer-Bointech і зараз у нього рівень антитіл становить понад 1100.

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Доля Супутника V

  • З листопада в'їхати до США зможуть лише щеплені вакцинами від коронавірусу, схваленими Всесвітньою організацією охорони здоров'я чи владою країни. Щеплення "Супутником V" визнаватися не буде.
  • Нині членам російської делегації, які прибули до Страсбургу, щоб взяти участь в осінній сесії ПАРЄ, заборонили вільне переміщення містом. Все через те, що росіяни щеплені препаратом Супутник V, який не визнає ЄС.
  • Раніше міжнародні вчені засумнівалися у результатах випробувань російської вакцини. За словами експертів, вони не можуть отримати повного звіту про тестування препарату, оскільки Росія відмовляється передавати дані до завершення випробувань.
  • Тому зараз росіяни розпочали клінічні випробування нової вакцини "Бетувакс" згідно з усіма міжнародними нормами. Зокрема, на ці випробування знадобиться понад 1,5 року.
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