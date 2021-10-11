Дело на 1 млрд грн: бывшему владельцу "Дельта банка" вручено подозрение

Генпрокуратура вплотную занялась ТОП-10 должниками Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов

Генпрокуратура занялась главными должниками Нацбанка / Коллаж "Сегодня"

В понедельник, 11 октября было сообщено о подозрении одному из владельцев ЧАО "Дельта банк", который подозревается в растрате более 1 млрд грн. Это произошло в рамках координации Генпрокуратурой Украины расследования производств относительно ТОП-10 должников Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов.

Банкиру вручено ходатайство об избрании меры пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в более 1 млрд грн.

Реклама

Об этом сообщает генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Банальная растрата на 120 млрд грн

"Совокупная задолженность этих банков перед собственными вкладчиками, не покрытая выплатами Фонда, составляет более 120 миллиардов гривен. И часть этих средств, по данным правоохранителей, банально растрачена и разворована собственниками и менеджментом этих учреждений. Сегодня наши прокуроры совместно со следователями Нацполиции сообщили о подозрении одному из владельцев ПАО "Дельта Банк". Он же в свое время занимал должность Председателя Наблюдательного Совета этого финучреждения", – сообщила Ирина Венедиктова.

Реклама

По словам генпрокурора, подозрения получили еще двое заместителей Председателя Совета директоров банка, а также директор одной из связанных финансовых компаний.

Что установило следствие

Установлены такие факты растраты и разворовывания денег вкладчиков "Дельта банка":

Реклама

факт продажи долга банком без всякой оценки – 42 млн грн долга было продано за 4 млн грн.

выведение из-под залога недвижимости стоимостью около 16 млн грн.

выдачи по указанию владельца банка 160 млн грн кредита предприятию, бенефициаром которого является его родственник. При этом залогом по этому кредиту были 8 земельных участков, стоимость которых завышена более чем в 100 раз.

выдача кредитов на фирмы-однодневки, не имеющие никаких активов и залогового имущества.

Способы возмещения ущерба

Для возмещения причиненного ущерба арестованы активы владельца банка на сумму 790 млн грн. В частности, наложен арест на около 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, арестованы 1 млн долларов со счета Председателя Совета директоров в одном из швейцарских банков.

Другие банки-мошенники

Генпрокуратура также контролирует дела о растрате 2,5 млрд грн АО "Банк "Финансы и кредит", где сообщено о подозрении шести лицам, в том числе и владельцу банка. Наложен арест на имущество стоимостью, соответствующей размеру подтвержденной экспертизой ущерба.

Также завершено досудебное расследование о похищении 5,5 млрд грн, принадлежащих ОАО "Брокбизнесбанк" и Нацбанку Украины. Владельцу "Брокбизнесбанка" и его сообщникам сообщено подозрение в создании преступной организации, хищении чужого имущества, легализации незаконных доходов. Арестовано имущество на сумму, покрывающую убытки в 866 млн грн.

История "Дельта банка"