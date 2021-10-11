Дело на 1 млрд грн: бывшему владельцу "Дельта банка" вручено подозрение

В понедельник, 11 октября было сообщено о подозрении одному из владельцев ЧАО "Дельта банк", который подозревается в растрате более 1 млрд грн. Это произошло в рамках координации Генпрокуратурой Украины расследования производств относительно ТОП-10 должников Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов.
Банкиру вручено ходатайство об избрании меры пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в более 1 млрд грн.
Об этом сообщает генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
Далее по теме
"Дельта Банк": суд арестовал активы экс-владельца Лагуна
Банальная растрата на 120 млрд грн
"Совокупная задолженность этих банков перед собственными вкладчиками, не покрытая выплатами Фонда, составляет более 120 миллиардов гривен. И часть этих средств, по данным правоохранителей, банально растрачена и разворована собственниками и менеджментом этих учреждений. Сегодня наши прокуроры совместно со следователями Нацполиции сообщили о подозрении одному из владельцев ПАО "Дельта Банк". Он же в свое время занимал должность Председателя Наблюдательного Совета этого финучреждения", – сообщила Ирина Венедиктова.
По словам генпрокурора, подозрения получили еще двое заместителей Председателя Совета директоров банка, а также директор одной из связанных финансовых компаний.
НАБУ закрыло дело "Дельта Банка" против Гонтаревой
Что установило следствие
Установлены такие факты растраты и разворовывания денег вкладчиков "Дельта банка":
- факт продажи долга банком без всякой оценки – 42 млн грн долга было продано за 4 млн грн.
- выведение из-под залога недвижимости стоимостью около 16 млн грн.
- выдачи по указанию владельца банка 160 млн грн кредита предприятию, бенефициаром которого является его родственник. При этом залогом по этому кредиту были 8 земельных участков, стоимость которых завышена более чем в 100 раз.
- выдача кредитов на фирмы-однодневки, не имеющие никаких активов и залогового имущества.
Способы возмещения ущерба
Для возмещения причиненного ущерба арестованы активы владельца банка на сумму 790 млн грн. В частности, наложен арест на около 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, арестованы 1 млн долларов со счета Председателя Совета директоров в одном из швейцарских банков.
Другие банки-мошенники
Генпрокуратура также контролирует дела о растрате 2,5 млрд грн АО "Банк "Финансы и кредит", где сообщено о подозрении шести лицам, в том числе и владельцу банка. Наложен арест на имущество стоимостью, соответствующей размеру подтвержденной экспертизой ущерба.
Также завершено досудебное расследование о похищении 5,5 млрд грн, принадлежащих ОАО "Брокбизнесбанк" и Нацбанку Украины. Владельцу "Брокбизнесбанка" и его сообщникам сообщено подозрение в создании преступной организации, хищении чужого имущества, легализации незаконных доходов. Арестовано имущество на сумму, покрывающую убытки в 866 млн грн.
История "Дельта банка"
- "Дельта-Банк" был ликвидирован в 2015 году.
- Фонд гарантирования вкладов физических лиц проводит ликвидацию "Дельта Банка" с октября 2015 года.
- Банк работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. С 2013 года по размеру депозитного портфеля населения занимал третье место в стране.
- Его основными акционерами были бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США).